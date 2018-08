Femeie reținută și umilită în Dubai, după ce a băut vin la bordul unui avion

iStock

O femeie a fost reținută în Dubai, timp de trei zile, alături de fiica ei de patru ani, după ce a consumat un pahar de vin la bordul unui avion care plecase din Londra.

Potrivit grupului pentru drepturile omului „Reținuți în Dubai”, cât a fost în detenție, Ellie Holman, un medic dentist din Suedia care locuiește în Kent cu partenerul ei englez Gary și cei trei copii, a fost forțată să curețe toalete și nu i s-a dat apă, informează The Guardian.

Ellie Holman, în vârstă de 44 de ani, a fost reținută pe 13 iulie, după ce a consumat un pahar de vin în timpul zborului de opt ore cu compania Emirates. Ea a fost reținută după ce un oficial de la imigrație a început să îi pună întrebări referitoare la viză și întrebată dacă a consumat alcool. I s-a spus că viza sa nu este valabilă și că trebuie să se întoarcă imediat la Londra. Aceasta l-a întrebat dacă poate plăti pentru o nouă viză, moment în care ofițerul ar fi început să fie „nepoliticos”. De aceea, Ellie Holman a început să îl filmeze cu telefonul mobil, pentru a avea dovezi că acesta s-a purtat urât cu ea, fără să știe că este infracțiune atât să consume alcool, cât și să filmeze un oficial.

Astfel, femeia și fiica sa au fost reținute, iar pașapoartele și telefoanele mobile au fost confiscate, fără să i se permită să își sune partenerul. În detenție, femeii și fiicei sale nu li s-a oferit apă, mâncare sau dreptul de a folosi o toaletă. Timp de trei zile, ele au fost închise într-o celulă.

Într-un comunicat de presă emis de grupul „Reținuți în Dubai”, femeia a mai precizat că gardienii ar fi încercat să îi rupă extensiile și că au obligat-o să doarmă într-o celulă în care era cald și mirosea urât, fiind obligată să curețe podeaua și toaletele.

Citește și Un pilot care a agresat o stewardesă româncă într-un avion Emirates a pledat vinovat

„Fiica mea a trebuit să își facă nevoile pe podeaua celulei. Niciodată nu am auzit-o plângând în acel fel. Mâncarea mirosea ca și cum ar fi stricată, și nu am putut să o consumăm. Am stat trează toate cele trei zile. Gary a realizat că e ceva în neregulă și a zburat în Dubai să mă caute. Prietenii noștri au descoperit că eram în închisoare și au încercat să mă viziteze, dar nu li s-a permis, iar nouă nu ni s-a spus că am fost căutate”, a mai mărturisit ea.

Holman și fiica sa călătoreau în Dubai pentru a vizita timp de cinci zile niște prieteni de familie Acum, femeia riscă până la un an de închisoare. A fost eliberată pe cauțiune, dar nu i s-a dat pașaportul înapoi. Potrivit acesteia, a pierdut peste 30.000 de lire, din cauza amenzilor și absenței de la muncă.

Radha Stirling, directorul executiv al ONG-ului „Reținuți în Dubai” a precizat: „Emiratele Arabe Unite mențin o fațadă înșelătoare cum că ar fi perfect legal pentru străini să consume alcool. Turiștii nu pot fi învinuiți că au impresia că Emiratele sunt tolerante cu occidentalii care beau, dar asta e departe de realitate. Este ilegal pentru turiști să aibă alcool în sânge, chiar dacă este oferit de compania aeriană din Dubai și consumat la bord. E ilegal consumul de alcool la bar, într-un hotel sau restaurant și, din acest motiv, o persoană poate ajunge la închisoare.”

Stirling a notificat Ministerul britanic de Externe și Guvernul, cerând să protejeze cetățenii și acuză compania că a fost „complice” și că trebuie trasă la răspundere.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer