Familia unei adolescente ucise în timpul protestelor din Iran a fost forţată să mintă în legătură cu moartea fetei

Nika Shakarami, în vârstă de 16 ani, a dispărut la Teheran, pe 20 septembrie, după ce i-a spus unei prietene că este urmărită de poliţie, scrie BBC, citată de News.ro.

Miercuri seara, mătuşa adolescentei, Atash, a apărut la televiziunea de stat spunând: „Nika a murit în urma căderii dintr-o clădire”.

De asemenea, unchiul ei a criticat la televizor protestele din ţară, iar cineva pare să-i şoptească: „Spune, ticălosule”!

Sursa citată a declarat pentru BBC Persian că ambii au „mărturisiri forţate” care au venit „după interogatorii intense şi după ce au fost ameninţaţi că alţi membri ai familiei vor fi ucişi”.

Nika Shakarami, 17, was arrested during #IranProtests after burning her headscarf. After a week security forces delivered her dead body to her family w/ her nose fully smashed & her skull broken with multiple blows.

Outrage over her murder is now adding fuel to fire of protests. pic.twitter.com/kSv9kKkOCb