Mesajul disperat al tatălui fetei care a fost arestată de poliția moravurilor: „Ia-ți Islamul și pleacă”

Decesul femeii în vârstă de 22 de ani, în timp ce se afla în custodia poliției pentru că nu a purtat „hijab” corespunzător a creat un val de indignare în Iran, informează dnaindia.com.

În mijlocul protestelor, tatăl Mahsei Amini a împiedicat ultimele ritualuri și rugăciuni de înmormântare.

„Islamul tău a denunțat-o, acum ai venit să te rogi pentru ea? Nu ți-e rușine de tine? Ai ucis-o pentru două șuvițe de păr! … Ia-ți Islamul și pleacă”, a spus tatăl lui Mahsa Amini într-un videoclip viral.

"Your Islam denounced her, now you've come to pray over her? Aren't you ashamed of urself? You killed her for 2 strands of hair! ... Take your Islam and go." pic.twitter.com/Pzqn92Z2c2