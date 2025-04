Premierul se delimitează de reprezentantul pe care l-a trimis acasă la Trump: Nu există niciun „emisar al lui Ciolacu”

După ce înainte de ședința de guvern de joi, Marcel Ciolacu a anunțat că a trimis doi emisari care să trateze direct cu oamenii administrației Trump problemele de pe agenda României, luni acesta se dezice de unul dintre cei doi.

Ciolacu transmite că „părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român”.

Cu toate acestea, înainte de controversele pe care emisarul le-a creat, Marcel Ciolacu declara: „Mi s-a părut corect, prin prietenii pe care îi am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, şi da, cu domnul Dragoş Sprînceană am avut această discuţie telefonică. Mandatul, şi din discuţia mea şi cu domnul Dragoş Sprînceană, a fost de a spune adevărul despre România”.

„Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român.

Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate.

Prin urmare, nu există niciun ”emisar al lui Ciolacu”, există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook.

Controversele din jurul emisarului Dragoș Sprânceană

Mesajul premierului vine după ce Dragoş Sprînceană, a într-o intervenție TV ce rol ocupă în relaţia cu SUA. A avut însă poziţii contradictorii legate de războiul din Ucraina, dar şi de ce va face exact pentru îmbunătătirea dialogului cu administratia Trump, notează News.ro.

El a susţinut în mod fals că preşedintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina şi că administraţia americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina şi pro-Franţa”, deoarece România are un preşedinte interimar „care nu va mai conta într-o lună şi jumătate”.

„Statele Unite îşi doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron îşi doreşte continuarea acestui război din Ucraina”, a spus el.

Este însă o afirmaţie falsă. Macron – şi Uniunea Europeană, de altfel – sprijină Ucraina în faţa agresiunii Rusiei şi cer negocieri de pace care să fie echitabile pentru Kiev.

„Atâta vreme cât România se aliniază cu cu aceste direcţii, să zic aşa, prin anumite declaraţii ale unora, Statele Unite nu o să fie încântate. Ne dorim cu toţii ca 2.000 de persoane în Ucraina să nu mai moară săptămânal. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Ne dorim cu toţii ca războiul să se termine, să redăm prosperitate economică la nivel atât european, cât şi global şi în Statele Unite. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Atâta vreme cât războiul continuă, România nu o să fie bine economic”, a continuat Sprînceană.

Când i s-a atras atenţia că poziţia sa este diferită de cea statului român în ceea ce priveşte Ucraina, omul de afaceri a spus: ”Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu şi mi-a spus opusul la ce spuneţi dumneavoastră acum, din partea dumnealui şi biroului dumnealui”.

„Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a şi sunat personal, fiindcă îşi doreşte o apropiere şi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Statele Unite”, a adăugat el.

