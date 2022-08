Experiența unui belgian prins de furtună pe mare. „Am văzut un zid de nori îndreptându-se către noi. Părea rupt dintr-un SF”

De o intensitate mai mică, în ultimele ore, vijeliile s-au abătut și asupra Germaniei, Ungariei ori Sloveniei. Și la noi, vestul țării este vizat de un cod galben și portocaliu de vijelii până luni.

Vijelia care a măturat piața San Marco din Veneția a lăsat turiștilor o amintire traumatizantă. Oamenii au fugit să se adapostească și au privit speriați cum vântul rascolește terasele și chiar desprinde cărămizi din clopotnița Basilicii San Marco.

Cei aflați în interiorul turnului au fost evacuați.

Și pe plajele însorite din Sardinia, timp de câteva ore, vremea rea a făcut legea, din cauza unui front atmosferic venit din Atlantic cu ploi torențiale și vânt puternic.

Pe insula franceză Corsica, pe de altă parte, oamenii încă evaluează pagubele urgiei dezlanțuite joi seara, când au murit 5 oameni și 45 de mii de case au rămas fără curent electric.

Peste 100 de ambarcațiuni au fost zdrobite de stânci ori s-au scufundat. Printre cei prinși de furtună pe mare s-a aflat și un belgian care naviga alături de soție, copii și proprietarul yahtului.

Frederic Cauderlier: Din senin am văzut un zid de nori îndreptându-se către noi. Nu ne credeam ochilor, părea rupt dintr-un Science-Fiction, când ne-am dat seama de forța și viteza acestui nor care se precipita către noi. Am intrat rapid în cabina bărcii și în câteva secunde norul era deja deasupra noastră, am aflat ulterior că s-a deplasat cu peste 200 de km la oră. E ceva colosal, nemaiauzit. Ne izbea din toate direcțiile.

Și în Austria, furtunile au lăsat în urmă doliu și distrugeri considerabile. 5 oameni, între care și copii, au fost striviți de copacii smulși de vânt. "Zona arata ca un camp de batalie", a exclamat primarul uneia dintre localitatile afectate.

Vineri noaptea, vijeliile au ajuns și in sudul Ungariei vecine. Numeroși arbori au fost trântiți la pământ, iar circulația pe mai multe șosele a fost întreruptă.

După dezastrul provocat anul trecut în Germania de inundații istorice, autoritățile au pus la punct un sistem de alertă timpurie. Acesta a fost activat vineri seara pentru landul Baden-Württemberg, unde au căzut 60 de litri pe metrul pătrat.

