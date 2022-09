Exodul rușilor sugrumă granițele lui Putin. Țara în care cetățenii din Rusia pot intra fără viză

În paralel, mii de oameni sunt mobilizați pentru frontul din Ucraina. Pare o mobilizare generală nedeclarată - observă unii comentatori. Și arbitrară. Pentru că sunt încorporați și unii bărbați care nu au deloc pregătire militară, dar și studenți sau lucrători din domenii cheie, care, după cum a anunțat ministerul Apărării, ar trebui să fie exceptați. Lucrătorii din IT, bancherii și jurnaliștii din presa de stat ar fi cei care scapă de mobilizarea parțială, anunțată de Putin, acum două zile.

La granițele Rusiei sunt cozi cu cei care vor să plece din țară, ca să scape de război. La frontiera cu Georgia - una dintre puținele țări în care rușii mai pot intra fără viză - mașinile se întind pe kilometri buni, iar timpii de așteptare au ajuns chiar și la 12 ore.

Și la frontiera cu Finlanda cozile au devenit interminabile. Însă, guvernul finlandez a anunțat că analizează modalităţi de limitare drastică a intrării ruşilor în ţară şi a tranzitului prin Finlanda, în timp ce Lituania, Letonia și Estonia spun că vor închide complet granițele pentru cei care vor să fugă acum din Rusia.

Un milion de rezerviști

În interiorul țării, în diferite locuri din Federația rusă, apar manifestări de furie după ce mii de rezerviști au fost deja înrolați pentru a fi trimiși pe front, în Ucraina. Dar și lacrimi și teamă de ce va urma.

În imagini care s-au răspândit, în ultime două zile, pe rețelele de socializare se văd numeroși bărbați ruși care așteaptă să se îmbarce în autobuze. Pentru ei urmează un program de instrucție scurt, înainte să meargă să lupte în război.

Apar peste 100 de rezrviști mobilizați, care sunt îmbarcați într-un avion militar de transport, Antonov, în Orientul îndepărat rusesc.

Publicaţia de opoziţie Novaya Gazeta susține că un articol secretizat din decretul semnat de Putin lasă deschisă posibilitatea mobilizării, de fapt, a unui milion de rezervişti.

La Moscova, un tânăr a primit ordinul de încorporare deși, spune el, este student.

Student: „Nu mă așteptam că va trebui să plec chiar azi, nimeni nu mi-a spus nimic, de dimineață. Mi-au dat un document de înștiințare că trebuie să mă prezint la comisariat la ora 15.00. Am așteptat o oră și jumătate, apoi a venit ofițerul de recrutare și a spus că plecăm acum. Mi-am zis: 'grozav!'. Am ieșit afară și am început să-mi sun părinții, fratele, toți prietenii mei să le spun că mă iau în armată”.

Reporter: Care este reacția ta?

Tatăl: Negativă. Pentru că în decretul președintelui se spune că niciun student nu va fi recrutat. Dar uite că nu-i așa. Pe fiul meu l-au recrutat, fără nicio explicație. Nu e drept!

Ordin de încorporare primit chiar și de un IT-ist

Ministerul Apărării, condus de Serghei Șoigu, afirma, într-un comunicat, că persoanele care lucrează în "roluri-cheie" în sectorul informatic, financiar și de comunicații al Rusiei vor fi scutite de mobilizarea parțială.

Însă, un tânăr de 32 de ani, specialist IT, angajat la cea mai mare bancă din Rusia, a publicat o înregistrare video în care spune că a primit ordinul de încorporare pe 21 septembrie, chiar în ziua în care președintele rus Vladimir Putin anunța, la 8 dimineața, că a ordonat prin decret mobilizarea parțială.

Mai mult, precizează că nu are niciun fel de experiență militară, iar problemele de sănătate l-au scutit, în trecut, să facă armata.

Mai mulți bărbați dintr-un sat din Buriația - republică a Federației ruse, din sudul Siberiei - au fost ridicați noaptea din paturile lor, urcați în autobuze școlare și duși spre tabăra de antrenament, potrivit reportajului unei publicații independente. Cei încorporați au vârste între 18 și 60 de ani. Iar unii au primit ordinul de încorporare - se pare - chiar dacă nu au deloc pregatire sau experienta militara.

Președintele Zelenski le-a transmis rușilor care urmează să fie mobilizați pentru a lupta în războiul Rusiei din Ucraina să protesteze, să fugă sau să se predea, dacă nu vor să fie folosiți drept carne de tun.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Mamelor din Rusia, nu vă îndoiți, fiii celor care vă conduc nu vor lua parte la războiul împotriva Ucrainei. Cei care iau decizii în țara voastră au grijă de copiii lor. Iar copiii voștri nici măcar nu vor avea un loc de veci”.

Gen. de brigadă Pat Ryder, secretar de presă al Pentagonului: „În multe privințe, această mobilizare poate răspunde la problema efectivelor insuficiente de trupe. Nu este clar, însă, în ce fel pot fi rezolvate sau nu, în mod semnificativ, problemele legate de comandă, control, logistică, suținere și mai ales problemele de moral pe care le-am văzut la trupele ruse din Ucraina”.

Cum a mai decurs mobilizarea? Un preot a binecuvântat recruții cu apă sfințită, într-un orășel din vestul Rusiei. Alții s-au îmbătat criță în așteptarea mobilizării.

