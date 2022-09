Haos în Rusia. Bărbații chemați la arme s-au îmbătat și s-au luat la bătaie | VIDEO

"Un scandal a izbucnit între mai mulți bărbați ruși la un centru de mobilizare din Yuzhno-Kurilsk", a scris pe Twitter jurnalistul BBC, Francis Scarr.

A brawl broke out among Russian men at a mobilisation point in Yuzhno-Kurilsk, a small town on Kunashir Island (which is claimed by Japan) https://t.co/67Im9d6IVT pic.twitter.com/G4XdaFuX8a

Într-un videoclip filmat pe un aerodrom din Orientul Îndepărtat al Rusiei, unul dintre bărbații chemați la arme era atât de beat încât a adormit în iarbă.

Un alt rus a fost filmat pe pista aerodromului în timp ce se chinuia să-și mențină echilibrul.

Absolute scenes at an airfield in Russia's Far East where one man mobilised to fight in Ukraine was so drunk that he reportedly fell asleep in the long grass next to the runway pic.twitter.com/T7ddrMkyBb