Câți ruși au cerut să fie încorporați în prima zi după ce Putin a anunțat mobilizarea militară parțială

"În prima zi de mobilizare parţială, aproximativ 10.000 de cetăţeni au ajuns singuri la comisariate, fără să aştepte convocarea", a dat asigurări agenţiei Interfax Vladimir Tsimlianski, un purtător de cuvânt al Statului Major.

Imagini postate pe reţelele de socializare susţin că arată mobilizarea într-o localitate Yakutia, din Siberia, cu bărbaţi care îi îmbrăţişează pe cei dragi, unii plângând, înainte de a se urca într-un autobuz.

Alte cadre postate de popularul canal Telegram Mash arată bărbaţi care stau la rând în faţa unui avion de transport de trupe, în timpul nopţii. potrivit Agerpres.

Un videoclip prezentat ca fiind filmat în Cecenia, republică rusă a Caucazului, a arătat zeci de tineri mergând pe stradă, încadraţi de poliţişti.

Putin's mobilisation looks asymmetrical:

1. Partial mobilisation in large cities, especially soft in Moscow & Petersburg

2. Total mobilisation in remote rural regions, especially ethnic ones

We don't have hard data yet, this mobilisation may include elements of ethnic cleansing pic.twitter.com/63YAMM2kei