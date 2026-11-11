Luna trecută, directorul Nvidia, Jensen Huang, a fost primit cu toate onorurile în Europa, fiind întâmpinat de personalități precum regele Charles al III-lea, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, potrivit Politico.

În timp ce un presupus scandal de spionaj chinez îl implică pe cel aflat la conducerea celui mai important producător de microcipuri pentru inteligență artificială din lume, liderii europeni din sectorul public și privat, care s-au întâlnit cu Huang și au încheiat acorduri cu acesta, s-ar putea confrunta cu întrebări incomode.

Europa nu are nicio alternativă proprie la Nvidia, este realitatea economică și strategică dură.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat luni, ca răspuns la numeroase întrebări privind situația de la Nvidia, că autoritățile „nu comentează informațiile apărute în presă” și că „respectă întotdeauna cele mai înalte standarde, inclusiv atunci când sunt încheiate acorduri”.

Niciun reprezentant al Comisiei Europene nu a dorit să comenteze subiectul.

Atât în Silicon Valley, cât și la Washington, anchetatorii au început deja să investigheze cazul.

Nvidia a deschis o anchetă internă pentru a stabili dacă directorul său general a fost vizat de o operațiune a serviciilor de informații chineze, după ce Huang a dezvoltat o relație apropiată cu o femeie de afaceri din China, suspectată că ar fi încercat să transmită Beijingului informații despre cipurile americane. Huang a recunoscut public că a avut o relație extraconjugală.

Congresul SUA, în special facțiunile care adoptă o poziție prudentă față de China, urmează, de asemenea, să ia măsuri.

„Statele Unite ar trebui să suspende imediat livrările de cipuri avansate pentru inteligență artificială către China, până când vom clarifica acest incident și ne vom asigura că securitatea națională nu este pusă în pericol”, a scris pe platforma X republicanul Michael McCaul, reprezentant al statului Texas și fost președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.

Europa, dependentă de tehnologia americană

La Bruxelles, problemele gigantului din Silicon Valley ar putea părea o veste bună pentru cei care avertizează asupra dominației tehnologice americane în cursa pentru inteligența artificială.

Însă, la fel ca în cazul rezultatelor recente ale alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, dificultățile Nvidia nu schimbă realitatea Europei, care depinde într-o măsură covârșitoare de cipurile AI ale companiei.

„Nu avem nicio alternativă. Proiectarea cipurilor este aproape în totalitate dominată de Statele Unite”, a declarat europarlamentarul olandez Bart Groothuis, unul dintre negociatorii celui mai recent plan al UE privind industria semiconductorilor.

Europarlamentarul Groothuis a criticat „poziția de monopol bizară” a Nvidia.

Dependența puternică a Europei de Nvidia a fost evidentă în timpul turneului european al lui Huang din octombrie, care a inclus primirea unei medalii din partea regelui Charles al III-lea și apariția pe aceeași scenă cu cancelarul german Friedrich Merz.

Și oficialii europeni au căutat să stabilească legături cu acesta în ultimul an. Comisarul european pentru inovare, Ekaterina Zaharieva, s-a întâlnit cu Huang în timpul unei vizite în SUA, în primăvara acestui an. În septembrie, membri ai cabinetului Henna Virkkunen, responsabilă de portofoliul digital al UE, au discutat despre o „posibilă întâlnire” între aceasta și Huang, potrivit unei înregistrări din registrul de transparență al Uniunii Europene. Discuțiile ar fi urmat să vizeze și investițiile Nvidia în Europa.

Comisia Europeană a refuzat să precizeze dacă întâlnirea a fost anulată.

Faptul că este curtată pentru investiții reprezintă un privilegiu de care puțini directori ai companiilor tehnologice americane se mai bucură la Bruxelles.

Nvidia a devenit însă indispensabilă pentru eforturile Europei de a ține pasul în cursa globală pentru inteligență artificială, deoarece cipurile sale puternice sunt esențiale pentru antrenarea modelelor complexe și avansate pe care Europa își dorește să le dezvolte.

De ce nu poate UE să renunțe la Nvidia

Bruxellesul a conștientizat brusc această realitate la începutul anului 2025, când administrația Biden, aflată la final de mandat, a limitat exporturile de cipuri AI către mai multe state membre ale UE, declanșând o amplă mobilizare diplomatică la nivel european.

De atunci, Uniunea Europeană s-a prezentat drept un cumpărător dispus să achiziționeze cipuri americane pentru inteligență artificială.

Această abordare a culminat cu angajamentul UE de a cumpăra cipuri în valoare de 40 de miliarde de euro, în cadrul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

Când Comisia Europeană a lansat, la sfârșitul lunii iulie, un proiect pentru construirea a șapte centre masive de calcul pentru inteligență artificială, o investiție evaluată la 30 de miliarde de euro, Nvidia s-a numărat printre cele trei companii americane selectate „pentru a asigura accesul neîntrerupt la echipamentele hardware necesare”.

Abia recent, UE a început să ia măsuri pentru a-și reduce dependența de cipurile americane avansate, prin intermediul unui nou plan privind industria semiconductorilor, prezentat în iunie.

Documentul avertizează că blocul comunitar este „aproape în totalitate dependent de Statele Unite și Asia pentru cele mai avansate cipuri, inclusiv cele destinate inteligenței artificiale” și propune construirea unei fabrici de cipuri avansate pe teritoriul UE, considerată un proiect strategic „de cea mai mare prioritate”.

Nici măcar nu este necesară investirea unor miliarde de euro într-o fabrică.

Nvidia nu produce propriu-zis cipuri, ci le proiectează, după care se bazează pe companii precum producătorul taiwanez TSMC pentru fabricarea acestora.

Toate acestea sporesc miza pentru Europa, care trebuie să devină un actor important în proiectarea cipurilor, domeniu pe care Nvidia l-a stăpânit de-a lungul anilor și care a transformat-o în cea mai valoroasă companie din lume.

„Accesul pe această piață este destul de facil, iar cunoștințele necesare pentru a face lucrurile mai bine există și în Europa”, a remarcat Groothuis.