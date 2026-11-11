Discuția ar fi avut loc în luna mai, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în timpul deplasării spre China, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

Trump a negat public, luni, că ar fi știut despre aceste acuzații la momentul respectiv.

Potrivit sursei, subiectul a fost discutat înainte ca Huang să se alăture președintelui american în timpul unei escale în Alaska, pe drumul spre Beijing. Directorul Nvidia a călătorit apoi alături de Trump, de principalii săi consilieri și de alți lideri de afaceri pe ultima parte a zborului.

Trump susține că a aflat recent despre suspiciunile de spionaj

Într-o conferință de presă susținută luni, președintele american a declarat că abia recent a aflat despre suspiciunile care îl privesc pe Huang și despre relația acestuia cu Alice Huang, despre care serviciile americane de informații au ajuns la concluzia că ar fi spioană chineză.

Trump a susținut în mod explicit că nu cunoștea aceste informații atunci când l-a invitat pe directorul Nvidia să îl însoțească la Beijing, în primăvara acestui an.

Președintele a afirmat că a aflat despre situație „nu cu mult timp în urmă” și că FBI investighează cazul.

Marți, un oficial al Casei Albe a făcut trimitere la declarațiile lui Trump de luni, adăugând: „Aceste surse habar nu au despre ce vorbesc”.

The New York Times a relatat primul că Trump fusese informat despre aceste suspiciuni în timpul călătoriei sale în China.

Trump îl apără pe Jensen Huang: „Chiar îl cred”

În timpul apariției sale de luni, Trump a încercat în repetate rânduri să minimizeze gravitatea dezvăluirilor potrivit cărora Jensen Huang, un aliat apropiat al său, ar fi avut o relație extraconjugală cu o presupusă spioană chineză.

Președintele a insistat că îl crede pe miliardarul din industria tehnologiei atunci când acesta afirmă că nu știa nimic despre presupusa operațiune de spionaj.

În ultimele luni, rolul influent pe care Huang l-a avut în consilierea lui Trump privind inteligența artificială și politica comercială față de China a intrat tot mai mult în atenția publică.

În paralel, agențiile americane de informații investigau de mai multe luni, fără ca ancheta să fie cunoscută public, femeia suspectată de spionaj care se apropiase de directorul Nvidia.

„Chiar îl cred”, le-a declarat Trump jurnaliștilor în timpul conferinței de presă improvizate de luni, de la Casa Albă.

„Cred că va fi bine”, a adăugat președintele.

Scandalul ridică semne de întrebare privind securitatea națională a SUA

Acest episod neobișnuit a provocat îngrijorări serioase privind riscurile economice și de securitate națională pe care relația directorului Nvidia cu presupusa spioană chineză le-ar putea reprezenta pentru Statele Unite.

Dezvăluirile ar putea amplifica și preocupările democraților cu privire la informațiile pe care Casa Albă le deținea despre comportamentul lui Huang și al persoanelor din anturajul său.

O altă întrebare este de ce Trump a continuat să se bazeze într-o măsură atât de mare pe sfaturile directorului Nvidia în conturarea politicilor americane pentru industria inteligenței artificiale, un sector în care sunt investite sute de miliarde de dolari.