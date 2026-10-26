Într-un comunicat publicat pe Instagram, familia actorului, laureat al premiilor Emmy, a anunțat că acesta a murit „subit”, transmite BBC.com.

Bauza a fost vocea mai multor personaje în filmul de animație de succes din această vară, Coyote vs. Acme, și a apărut în producția lansată recent Forgotten Island.

Potrivit publicației Variety, cauza morții a fost o boală cardiovasculară hipertensivă, iar Bauza a murit duminică, la domiciliul său.

Într-un interviu acordat NBC News în 2021, Bauza, născut în provincia canadiană Ontario și de origine filipineză, a povestit că a fost un mare admirator al personajelor Looney Tunes încă din copilărie și că obișnuia să le imite vocile.

„Looney Tunes depășește barierele lingvistice și culturale. Nu contează din ce parte a planetei vii. Înțelegi umorul”, a declarat acesta.

În filmul Space Jam: A New Legacy, lansat în 2021, el a interpretat vocile personajelor Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd și Foghorn Leghorn. Ulterior, a revenit asupra acestor roluri și l-a interpretat și pe Road Runner în Coyote vs. Acme.

De asemenea, Bauza a dat voce personajului General Toad în filmul The Super Mario Bros. Movie, din 2023, și în continuarea acestuia, The Super Mario Galaxy Movie, care a fost al cincilea film cu cele mai mari încasări la nivel internațional în acest an.

Între 2022 și 2025, actorul a câștigat trei premii Emmy pentru interpretare vocală remarcabilă în mai multe seriale de televiziune.

Într-o declarație citată de The Hollywood Reporter, Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și US Networks, a afirmat: „Eric Bauza a fost un talent vocal unic, care a adus bucurie și râsete în viețile a milioane de oameni din întreaga lume. El a continuat tradiția unor legende precum Mel Blanc. Eric spunea că ducerea mai departe a moștenirii legendare Looney Tunes a fost una dintre cele mai mari onoruri ale vieții sale.”



