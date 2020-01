Epidemia din China. Orașul Wuhan, în carantină. Numărul de îmbolnăviri ar putea fi mult mai mare

Oraşul chinez Wuhan, unde a izbucnit epidemia cu coronavirus, este oficial închis. Traficul intern, inclusiv cel aerian şi naval, a fost suspendat. În plus, autorităţile le-au cerut celor peste 9 milioane de locuitori să nu părăsească zona.

Numărul deceselor a crescut la 17 şi până acum virusul a fost confirmat în afara Chinei, în Thailanda, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan şi Statele Unite.

Autorităţile chineze au decis să închidă de joi tot sistemul de transport în oraşul Wuhan pentru a opri răspândirea virusului şi garanta astfel sănătatea şi siguranţa oamenilor. Nu au spus exact pentru cât timp se va aplica această măsură extremă.

Comitetul de urgenţă al Organizaţei Mondiale a Sănătăţii care s-a reunit aseară la Geneva a spus că decizia luată în oraşul Wuhan este una adecvată pentru situaţia actuală.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS: „Prin implementarea acestor acţiuni dure, nu doar că vor reuşi să controleze epidemia la ei în ţară, dar vor reuşi să reducă şansele răspândirii virusului la nivel internaţional.”

Reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii se vor întâlni din nou azi pentru a stabili dacă va fi decreta starea de urgenţă internaţională.

Dr. Michael Ryan, reprezentant OMS: „Scopul pricipal este să limităm transmiterea acestui virus de la om la om, să reducem efectele secundare, în special în rândul celor care vin în contact direct cu pacienţii, vorbim de mediile spitaliceşti, şi evident trebuie să prevenim o altă extindere a virusului la nivel internaţional.”

Între timp, pe cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite, pasagerilor veniți din China, prin zbor direct ori conexiune, li se distribuie chestionare speciale și li se ia temperatura.

Dr. Anthony Fauci, Director, U.S. Institute of Allergy and Infectious Diseases: „Verificările pe aeroporturi sunt utile, dar nu sunt infailibile. Pot trece fără problemă de camera termo cei care nu au încă febră, urmând ca simptomele să apară după ce ajung la destinația finală.”

În opinia unor specialiști, creșterea accelerată a numărului de cazuri noi și răspândirea lor geografică ar putea sugera că virusul se răspândește mai repede decât raportează în prezent autoritățile chineze.

David Culver, corespondent CNN: „În ajun de Anul Nou Chinezesc, o arteră comercială ar trebui să fie ticsită de oameni. E mai degrabă pustie. Nu prea vezi oameni pe străzi, iar cei care ies respectă măsurile recomandate și poartă măști de protecție. Primul lucru pe care am vrut să-l văd aici în Wuhan era epicentrul epidemiei, o piață de pește și animale vii, despre care responsabilii chinezi cred că a fost sursa acestui coronavirus. Ne-am dus acolo, dar era foarte greu să te apropii, autoritățile au izolat perimetrul. Și pe noi ne-au gonit imediat forțele de ordine. ”

Responsabilii chinezi au precizări importante despre cei care au făcut forme grave ale bolii.

Huang Chaolin, director adjunct al Spitalului Jinyintan din Wuhan: „70% dintre cei aflați în stare gravă au peste 60 de ani. În al doilea rând, au diverse maladii pre-existente, precum hipertensiune și diabet. În al treilea rând, pacienții nu s-au prezentat la doctor după primele simptome. Cam 80% dintre ei au mers la spital abia după o săptămână.”

De altfel, specialiștii din domeniul medical spun că nu există motive de panică și insistă pe măsurile obișnuite de prevenție.

Jan Inslee, guvernator SUA: „Este oricum sezon de gripă, așa că e bine să ne spălăm des pe mâini, să ne acoperim gură când strănutăm, iar când suntem bolnavi stăm acasă.”