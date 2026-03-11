Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) ia în considerare o eliberare fără precedent de rezerve strategice ca răspuns la creşterea preţurilor petrolului brut, potrivit AFP.

Această deblocare discutată ar depăşi cele 182 de milioane de barili de petrol puse pe piaţă de ţările membre ale AIE în două etape în 2022, în momentul invaziei Rusiei în Ucraina, a precizat jurnalul american de afaceri, citând oficiali cunoscători ai dosarului, conform WSJ.

Ideea a fost înaintată marţi la o reuniune extraordinară a AIE la Paris, iar o decizie este aşteptată miercuri, potrivit cotidianului.

Și liderii G7 urmează să se întâlnească miercuri prin videoconferinţă pentru a discuta impactul economic al conflictului, care duce la scăderea drastică a preţurilor petrolului şi ameninţă să paralizeze economia globală.

Eliberarea unui volum fără precedent de rezerve de către ţările importante, care depăşeşte cel angajat în timpul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, este aşteptată să fie finalizată miercuri, potrivit Wall Street Journal.

De la începutul războiului lansat în 28 februarie de Statele Unite şi Israel, Iranul a ripostat blocând efectiv Strâmtoarea Ormuz şi ţintind infrastructura energetică.

Un atac cu drone iraniane, marţi, a dus la închiderea rafinăriei Ruwais din Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai mari din lume.

Iranul intensifică atacurile în regiune

Pe măsură ce preţurile combustibililor cresc vertiginos, preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul cu „consecinţe militare fără precedent” dacă va mina Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Iranul, însă, nu a dat niciun semn că ar renunţa: peste noapte, armata sa ideologică, Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC), a revendicat responsabilitatea pentru „cel mai violent şi mai puternic val de atacuri de la începutul războiului” în întreaga regiune.

Arabia Saudită, în special, a raportat că a neutralizat mai multe drone care vizau gigantul câmp petrolier Shaybah, la graniţa cu Emiratele Arabe Unite, precum şi rachete care vizau baza aeriană Prince Sultan, care găzduieşte trupe americane în apropiere de Riad.

După câteva zile de creştere a preţurilor - ajungând luni la aproape 120 de dolari pe baril - preţurile petrolului rămân ridicate, oscilând în jurul a 88 de dolari pentru ţiţeiul Brent.

În acest context, preşedintele francez Emmanuel Macron va organiza o reuniune prin videoconferinţă a şefilor de stat şi de guvern din G7 miercuri, la ora 14:00 GMT, pentru a discuta consecinţele economice ale războiului din Iran, în special situaţia energetică şi măsurile de atenuare a acesteia.