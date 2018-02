Epava avionului prăbuşit duminică în Iran a fost găsită

Adjunctul guvernatorului provinciei Kohgiluyeh a declarat luni că epava aparatului de zbor a fost descoperită în apropierea oraşului Dengezlu, din provincia iraniană Isfahan.

Avionul ATR-72 al companiei Aseman Airlines care asigura legătura între Teheran şi Yasuj, oraş situat la circa 500 de km sud de capitala iraniană, a dispărut duminică de pe radare la aproximativ 45 de minute după decolare.

Conform Aseman Airlines, avionul ce efectua zborul EP3704 a decolat de pe Aeroportul Mehrabad din Teheran la ora locală 08:00 (04:30 GMT) având la bord 60 de pasageri, printre care şi un copil, şi şase membri ai echipajului.

Potrivit unor date apărute în media iraniene, peste 200 de salvatori şi alpinişti participau duminică la operaţiunea de căutare de la sol.

Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută. Însă nu este exclus să aibă legătură cu furtuna de zăpada care s-a abătut asupra regiunii în momentul prăbuşirii.

60 passengers and 6 crew aboard dead - crash happened 50 minutes after take-off - rescue ops impeded by bad weather - cause not immediately known

Bimotorul cu elice asigura legătura dintre Teheran şi oraşul Vasouj, situat la circa 500 de km la sud de capitala iraniană. El a dispărut de pe ecranele radarelor în timpul unei furtuni de zăpadă în regiunea muntoasă Zagros, la începutul dimineţii, în timp ce se apropia de destinaţie.

Biroul (francez) pentru studii şi analize pentru securitate în aviaţia civilă (BEA) a anunţat duminică seara trimiterea a trei "anchetatori" şi "consilieri tehnici" care ar urma să ajute la ancheta demarată de autorităţile iraniene pentru a determina cauzele accidentului.

