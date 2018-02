Benjamin Netanyahu a scos în timpul discursului de la Munchen o bucată dintr-o dronă iraniană

Benjamin Netanyahu i s-a adresat în timpul discursului ministrului de externe iranian Javad Zarif, pe care l-a întrebat dacă recunoaște obiectul.

"Nu testaţi determinarea Israelului!", a declarat Netanyahu la Conferinţa de Securitate de la Munchen, după care i-a adresat un mesaj ministrului iranian de externe Javad Zarif, arătând fragmentul de dronă.

"Uitaţi un capăt de dronă iraniană! Domnul Zarif, îl recunoaşteţi? Ar trebui să îl recunoaşteţi, pentru că este al dumneavoastră!", a spus şeful guvernului israelian.

Netanyahu a lansat de asemenea un atac personal la adresa lui Zarif, acuzându-l că "minte cu elocvenţă".

שר החוץ האיראני זריף, אתה מזהה את זה? זה שלך. אל תבחנו את הנחישות של מדינת ישראל.

Mr. Zarif: do you recognize this? You should. It’s yours. Don’t test Israel’s resolve. pic.twitter.com/x8NvI9X5Jm