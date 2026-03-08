Un avion a fost redirecționat

Autoritățile aeroportuare au precizat că alerta a determinat o reacție imediată din partea Controlului Traficului Aerian, Poliției de Frontieră și a altor servicii la sol. Ca măsură de precauție, un avion de pasageri care sosea din Koln a fost instruit să nu aterizeze la Sofia. Aeronava a fost redirecționată către Aeroportul Varna, unde a aterizat în siguranță, relatează Novinite.

Conform informațiilor disponibile, echipajul zborului sosit a fost notificat în timp ce se apropia de spațiul aerian bulgar. Redirecționarea a fost efectuată pentru a evita orice risc potențial, în timp ce situația de la aeroportul Sofia era evaluată. Spațiul aerian de deasupra aeroportului a rămas închis doar pentru scurt timp. Autoritățile au precizat că măsura a fost introdusă strict ca precauție de siguranță până când drona a fost neutralizată. Odată ce situația a fost rezolvată și zona securizată, operațiunile normale de trafic aerian la aeroportul capitalei au fost reluate.

Incidentul survine într-un context de creștere a atenției asupra securității aeriene în Bulgaria în ultimele zile. Ieri, ambasadorul Iranului la Sofia, Ali Reza Irvash, a declarat într-un interviu pentru Bulgarian National Radio că Bulgaria nu este văzută de Teheran drept o țintă militară legitimă și că Iranul nu are intenții ostile față de țară.

În același interviu, diplomatului a subliniat că Iranul urmărește să aprofundeze relațiile prietenoase cu Bulgaria și a insistat că populația iraniană nu poartă ostilitate față de bulgari. El a susținut că încercările de a răspândi frica în rândul bulgarilor sunt folosite de adversarii Iranului pentru a crea diviziuni și a submina relațiile dintre cele două țări.

Întrebat dacă o rachetă (sau dronă) rătăcită iraniană ar putea ajunge teoretic în Bulgaria, Irvash a răspuns că nu poate prezice viitorul, dar a subliniat că cei care desfășoară operațiuni militare împotriva Iranului lucrează și pentru prevenirea unor astfel de incidente. Diplomatul a sugerat că atenția ar trebui să se concentreze pe eliminarea factorilor care creează astfel de temeri, inclusiv ceea ce el a descris drept prezența nejustificată a unor aeronave în Sofia, și a îndemnat Bulgaria să își folosească vocea pe plan internațional pentru susținerea păcii.

