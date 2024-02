Două avioane în care se aflau sute de pasageri au evitat în ultima clipă o catastrofă VIDEO

Sute de oameni s-au apropiat de moarte, fără măcar să-și dea seama. Sâmbătă, 24 februarie, un Airbus A350-900 al Ethiopian Airlines, care zbura între Addis Abeba (Etiopia) și Dubai (Emiratele Arabe Unite), a evitat la limită o coliziune în aer cu un Boeing 787 de la Qatar Airways, pe drumul de la Doha la Entebbe, în Uganda, informează Le Figaro.

La 12:32, ora locală, zborul Qatar Airways, „care zbura la o altitudine constantă de 11.500 de metri a fost informat în mod greșit de către controlorii din Mogadiscio (Somalia) să urce la 12.200 de metri”, a transmis într-un comunicat de presă aviația civilă din Somaliland, un stat nerecunoscut internațional care se învecinează cu Somalia.

Somalian CAA are investigating a near collision between an Ethiopian A350 and a Qatar Airways 787 while flying over the Gulf of Aden near Somalia, after ATC wrongly told one aircraft to climb to 40,000 feet. pic.twitter.com/H8U1nXlVNB