Tusk i-a acuzat pe președintele naționalist Karol Nawrocki și partidele de opoziție de dreapta că împing țara spre părăsirea blocului comunitar.

Într-o postare pe X, Tusk a declarat că ambele facțiuni ale alianței de extremă dreapta Confederația, precum și majoritatea parlamentarilor din partidul naționalist Lege și Justiție (PiS), doresc să împingă Polonia în afara UE. El a numit un astfel de scenariu „o catastrofă” și a promis că va face „tot posibilul” pentru a-l împiedica.

Tusk a legat, de asemenea, riscul unui „Polexit” de forțe care încearcă să „destrame Uniunea Europeană”, despre care spune că includ Rusia, mișcarea americană MAGA și lideri ai extremei drepte europene conduși de premierul ungar Viktor Orbán.

Avertismentul vine după ce Nawrocki a respins joi, prin veto, o lege care ar fi permis Poloniei să acceseze până la 43,7 miliarde de euro în împrumuturi europene cu dobândă redusă pentru apărare. Guvernul lui Tusk nu are majoritatea parlamentară necesară pentru a anula veto-ul, ceea ce amplifică incertitudinea privind modul în care Polonia își va finanța cheltuielile militare planificate, care ar urma să ajungă în acest an la aproape 5% din PIB.

Tusk a avertizat că veto-ul lui Nawrocki ar putea slăbi poziția Poloniei în interiorul Uniunii Europene.

Vineri, fostul ministru pentru Europa din partea PiS, Konrad Szymański, a scris într-un comentariu publicat în presă că dreapta naționalistă poloneză alunecă pe un „drum spre Polexit”, făcând o paralelă cu dinamica politică ce a precedat referendumul din 2016 prin care Marea Britanie a decis să părăsească UE.

Sondajele recente arată că sprijinul pentru ieșirea Poloniei din UE rămâne redus, însă nu mai este marginal. Potrivit unor studii, între aproximativ 10% și 25% dintre polonezi ar susține inițierea unui proces de ieșire din Uniune, chiar dacă majorități consistente continuă să favorizeze menținerea apartenenței la blocul comunitar.