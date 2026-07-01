Liderul încerca să elimine dobândirea automată a cetățeniei americane, în cazul copiilor născuți pe teritoriul Statelor Unite din părinți imigranți ilegali, sau cu statut temporar.

Decizia a fost adoptată cu șase voturi la trei și reprezintă un eșec major pentru președintele american. Donald Trump a încercat să schimbe această practică printr-un ordin executiv, chiar din prima zi a noului mandat, parte a politicii sale de combatere a imigrației ilegale.

Drept urmare, se menține principiul potrivit căruia orice persoană născută pe teritoriul Statelor Unite beneficiază de cetățenie americană, indiferent de statutul juridic al părinților.

Donald Trump a catalogat decizia Curții drept „regretabilă” și a anunțat că va continua demersurile pentru eliminarea cetățeniei prin naștere.

Totodată, instanța supremă americană a decis să permită statelor să interzică sportivilor transgender să joace în echipele sportive feminine.