Donald Trump, în urma summitului cu Kim Jong Un: ”Vom denucleariza complet peninsula nord-coreeană”

”Am semnat o înțelegere la care ne angajăm la această denuclearizare completă a peninsulei nord-coreene”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Trump a declarat presei că liderul nord-coreean a dat asigurări că Coreea de Nord este în plin proces de distrugere a unui sitimportant de testare a armelor nucleare.

”Coreea de Nord distruge deja un sit de testare a rachetelor”, a transmis Trump.

Acest angajament nu a fost inclus în declarația comună pe care au semnat-o cei doi lideri, însă Trump a precizat: ”Am fost de acord cu asta după semnarea acordului”.

”Întâlnirea cu Kim Jong Un a fost onestă, directă și productivă”, a transmis Trump. ”Kim ar putea fi amintit ca liderul care stă la baza unei noi ere de prosperitate pentru poporul său”, a mai adăugat liderul american.

Președintele Trump a răspuns la o întrebare privind drepturile omului din Coreea de Nord, în special despre cazul lui Otto Warmbier, studentul american care a fost încarcerat în Coreea de Nord și a murit după repatrierea în SUA.

"A fost un lucru teribil, a fost brutal, mulți oameni au început să se concentreze asupra a ceea ce se întâmplă, inclusiv "în Coreea de Nord", a spus Trump. "Cred că fără Otto, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Otto a fost un om a cărui moarte nu a fost în zadar", a continuat liderul american.

Trump a transmis că SUA vor stopa ”acțiunile militare”, făcând referire la exercițiile comune cu Coreea de Sud, pe care Coreea de Nord le-a catalogat ca fiind provocatoare. Liderul de la Casa Albă a spus că speră să retragă în cele din urmă forțele americane din Coreea de Sud, precizând că acest lucru ”nu face parte din ecuație în acest moment”.

În cadrul conferinței, Trump și-a exprimat dorința ca răboiul coreean să ajungă în cele din urmă la final, după aproape 70 de ani de la declanșare.

”Aproape 70 de ani în urmă, gândiți-vă, acum 70 de ani, un conflict extrem de sângeros a devastat peninsula coreeană. Numeroși oameni au murit în conflict, inclusiv zeci de mii de americani curajoși. Nu s-a încheiat niciodată, dar acum toți avem speranța că se va termina curând. Trecutul nu trebuie să ne definească viitorul. Conflictul de ieri nu trebuie să fie războiul de mâine, iar istoria a dovedit mereu că adversarii pot deveni prieteni”, a spus Trump.

