Fostul baschetbalist american Dennis Rodman a plâns la summit-ul Trump-Kim

Fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se consideră "instigatorul" summit-ului Trump-Kim, a izbucnit în lacrimi în momentul în are cei doi lideri s-au întâlnit, marţi la Singapore, informează cotidianul sportiv L'Equipe, potrivit Agerpres.

Rodman era vizibil emoţionat în cursul întâlnirii istorice dintre Donald Trump şi Kim Jong-Un.

Fostul jucător al echipei Chicago Bulls, prieten al liderului de la Phenian şi susţinător al preşedintelui Statelor Unite, a oferit un interviu mai special postului CNN Singapore.

Rodman, care se consideră artizanul acestei întâlniri, de neimaginat în urmă cu câteva luni, era cu ochii plini de lacrimi în momentul în care cei doi conducători au schimbat câteva cuvinte, înainte de intrarea în hotelul Capella, unde a avut loc summit-ul.

"Le-am spus tuturor: uşa se va deschide", a reamintit el, referindu-se la reacţiile generate de vizitele sale controversate la Phenian, pentru a-l întâlni pe Kim.

"Este incredibil, este incredibil. Atunci când am spus aceste lucruri, după ce m-am întors acasă am primit numeroase ameninţări cu moartea... şi am crezut în Coreea de Nord şi nici nu am putut nici măcar să mă duc acasă. Am fost nevoit să mă ascund zile întregi, nu am putut nici măcar să mă întorc acasă", a afirmat fostul baschetbalist.

"Dar am ţinut capul sus, frate, ştiam că lucrurile se vor schimba. Ştiam, eram singurul, nu am găsit niciodată pe nimeni care să mă asculte sau să mă vadă. Însă am primit toate acele gloanţe, am încasat totul, dar am rămas în continuare în picioare. Astăzi este o zi mare pentru toată lumea, Singapore, Tokyo, China, toată lumea. Este o zi frumoasă. Mă aflu aici pentru a o vedea şi sunt extrem de fericit", a mai spus Rodman.

În vârstă de 57 ani, Dennis Rodnman, are în palmares cinci titluri de campion al NBA. El a efectuat mai multe vizite în Coreea de Nord, începând din 2013.

În 2014, fostul star NBA i-a cântat "Happy birthday to you!" liderului nord-coreean, la Phenian, înainte de a participa la un meci demonstrativ în cinstea aniversării lui Kim Jong-Un.

