El a îndemnat şi Beijingul să ajute la rezolvarea perturbărilor din strâmtoare, provocate de conflictul cu Iranul.

„Este firesc ca cei care beneficiază de această strâmtoare să ajute pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic rău acolo”, a declarat Trump pentru Financial Times într-un interviu telefonic, adăugând: „Dacă nu există un răspuns sau dacă răspunsul este negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”.

Preşedintele SUA a invocat sprijinul acordat de SUA Ucrainei în războiul cu Rusia, spunând: „Nu trebuia să-i ajutăm în privinţa Ucrainei. … Acum vom vedea dacă ne ajută ei pe noi. Pentru că am spus de mult timp că noi vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi”.

Întrebat ce fel de asistenţă solicită, preşedintele american a spus: „Orice este necesar”, inclusiv nave de deminare.

Trump a sugerat, de asemenea, că aliaţii ar putea ajuta la contracararea ameninţărilor venite de pe coasta iraniană. El a spus că vrea „oameni care să neutralizeze nişte actori periculoşi de-a lungul coastei”, referindu-se la forţele iraniene care au folosit drone şi mine navale în Golf.

Tensiuni cu aliaţii europeni

Preşedintele şi-a repetat frustrarea faţă de premierul britanic Keir Starmer pentru lipsa unui sprijin imediat pentru loviturile americano-israeliene asupra Iranului.

„Marea Britanie ar putea fi considerată aliatul nr. 1, cel mai vechi etc., iar când le-am cerut să vină, nu au vrut să vină”, a spus el, menţionând că a discutat subiectul cu Starmer într-o convorbire telefonică mai devreme duminică. „Şi imediat ce practic am eliminat capacitatea de pericol a Iranului, au spus: «Oh, bine, vom trimite două nave», iar eu am spus: «Avem nevoie de aceste nave înainte să câştigăm, nu după ce câştigăm». Am spus de mult timp că NATO este o stradă cu sens unic.”

Trump spune că ar putea amâna summitul cu Xi şi îndeamnă China să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Apel către China privind strâmtoarea ormuz

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea amâna un summit planificat cu liderul chinez Xi Jinping, în timp ce îndeamnă Beijingul să ajute la rezolvarea perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz, provocate de conflictul cu Iranul.

„Cred că şi China ar trebui să ajute, pentru că China îşi ia 90% din petrol din strâmtoare”, a spus Trump într-un interviu acordat Financial Times, publicat duminică, adăugând că ar prefera să cunoască poziţia Beijingului înaintea întâlnirii planificate între cei doi lideri mai târziu în această lună.

„Am vrea să ştim înainte de asta. Două săptămâni este mult timp”, a spus Trump. „Am putea amâna”, a adăugat el despre vizita în China, fără a preciza cât ar putea dura o eventuală amânare.

Declaraţiile lui Trump vin la o zi după ce a cerut mai multor ţări, inclusiv Chinei, Franţei, Japoniei, Coreei de Sud şi Regatului Unit, să se alăture la ceea ce a descris drept un efort comun mai amplu pentru redeschiderea acestui punct strategic de trecere, prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Comentariile vin, de asemenea, în contextul în care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a întâlnit la Paris cu vicepremierul chinez He Lifeng pentru discuţii legate de pregătirile pentru summitul planificat la Beijing mai târziu luna aceasta.