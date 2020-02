Donald Trump anunță o conferință de presă pe tema „caronavirusului”

Principalele posturi de televiziune, precum CNN, „fac tot posibilul să facă în aşa fel încât Caronavirusul (sic!) să pară cât mai rău posibil, panicând inclusiv pieţele”, a postat Trump pe Twitter, scriind greşit cuvântul coronavirus.

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov.....