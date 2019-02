Incident sângeros în Marea Neagră. Poliţiştii de frontieră au deschis focul

Poliţiştii de frontieră au deschis focul după ce un pescador turcesc a pătruns fără drept în apele româneşti ca să pescuiască ilegal calcan.

Trei marinari ar fi fost atinşi de gloanţe. În trecut, nava străină a fost prinsă de alte trei ori în timp ce bracona la noi.

Nava de pescuit "Ostik Șenol" - cu 10 branconieri turci la bord - a fost depistată de radarul Poliţiei de Frontieră - la 65 de mile est de Constanța, în zona economică exclusiv a României.

Pescarii turci au fost somaţi să oprească - pentru o verificare - dar au încercat să fugă spre apele internaţionale.

Ca să îi oprească, poliţiştii de frontieră au tras mai multe focuri de avertisment şi ulterior şi-au îndreptat tirul de gloanţe spre motorul pescadorului.

Ca să scape de poliţiştii de frontieră, braconierii turci au cerut ajutor prin radio unei nave cargo - înregistrată la Instanbul - pe care au folosit-o, apoi, drept scut.

Poliția de frontieră: "Opreşte motorul! Opreşte motorul! Deschidem focul!"

Presa din Turcia a relatat ulterior ca proiectilele trase de poliţiştii români de frontieră i-au rănit pe trei dintre marinarii aflaţi la bordul pescadorului. Una dintre victime ar fi chiar comandantul.

Nava "Ostik Șenol" a mai fost implicată în astfel de infracţiuni. Numele ei apare în trei dosare penale deschise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

Garda de Coastă Constanța:"Autorităţile turce au informat poliţia de frontieră cu privire la faptul că au sancţionat administrativ echipajul navei pentru trecerea ilegală a frontierei şi au sesizat autoritățile portuare din Istanbul cu privire la lipsa documentelor şi autorizaţiilor legale ale pescadorului."

Din păcate turcii vin frecvent să braconeze aici. Cel puţin o sută de pescadoare turceşti au fost interceptate în ultimii zece ani de poliţiştii de frontieră în zona economică exclusivă a ţării noastre. S-au confiscat anual cel puţin o mie de kg de calcan şi sute de km de plase pescăreşti.

Braconierii turci pescuiesc în special calcan. Numai anul trecut - poliţia de frontieră a recuperat de la ei aproape o tonă şi jumătate de peşte.

Reporter: De ce vin la noi?

Cercetător: Pentru că aici sunt resursele de pescuit cele mai bune. Calcanul crescut în mediu natural este mai gustos, are gust mai bun decât cel crescut în mediu artificial.

Din vina lor suferă şi fauna din Marea Neagră. Atunci când sunt urmăriţi turcii îşi abandonează plasele care ajung adevărate capcane pentru delfini şi ţestoase.

Pe de altă parte, România are dreptul de captureze - în fiecare an - 57 de tone de calcan din Marea Neagră. Pentru că nu avem o flotă de pescuit, nu am reuşit niciodată să atingem aceasta cotă.

Aşa se face că în magazine se găseşte în special calcan adus din alte ţări. Potrivit importatorilor de peşte, cea mai mare cantitate este adusă din Marea Nordului şi din Spania - însă câteva sute de kilograme au intrat pe piaţa românească şi din Turcia.

