Detaliul neobservat până acum la tentativa de asasinat a lui Donald Trump. Ce a făcut o femeie aflată în spatele său | VIDEO

Unul dintre gloanțele trase de individ l-a atins în urechea dreaptă pe Donald Trump.

O femeie care stătea în spatele candidatului republican la președinția SUA a stârnit suspiciuni cu privire la comportamentul pe care l-a avut în acele momente teribile, scrie Daily Mail.

Aceasta, care era îmbrăcată în alb, cu șapcă neagră și cu ochelari de soare, a scos telefonul și a început să filmeze chiar în timp ce se auzeau împușcături.

???? Watch the real time assassination attempt on Trump from different angles. With countdown from footage of people warning authorities about the shooter to Trump being whisked away. pic.twitter.com/iJTbRNlCEw