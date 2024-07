„Ar trebui să fiu mort”. Gestul făcut de Trump care i-a salvat viața. „Rareori fac asta”

Donald Trump a relatat cum mișcarea de întoarcere a capului din fața mulțimii pentru a se uita la un ecran video i-a salvat viața la mitingul din Butler, Pennsylvania și cum a vrut să continue să vorbească după ce atacatorul Thomas Matthew Crooks l-a lovit în urechea dreaptă.

„Rareori îmi iau privirea din fața mulțimii. Dacă nu aș fi făcut asta în acel moment, ei bine, nu am fi vorbit astăzi, nu-i așa?, a declarat el duminică într-un interviu, preluat de publicația Daily Mail. Trump a menționat că s-a întors ușor spre dreapta pentru a putea citi un grafic privind imigranții ilegali. „Cel mai incredibil lucru a fost că s-a întâmplat nu doar să mă întorc, ci să mă întorc exact la momentul potrivit și cât trebuia”, a adăugat el, spunând că a supraviețuit „prin noroc sau prin mâna lui Dumnezeu”.

"Dacă mă întorceam doar pe jumătate, glonțul lovea partea din spate a creierului. În cealaltă direcție trecea direct prin [craniul meu]. (...) Șansele ca eu să fac o întoarcere perfectă sunt probabil de o zecime din unu la sută, așa că nu ar trebui să fiu aici. Nu ar trebui să fiu aici, ar trebui să fiu mort', a declarat Trump pentru New York Post. „Pentru că era la o optime de centimetru distanță. Faptul că m-am întors exact în acea secundă, când el [trăgătorul] a tras, este uimitor. Chiar nu ar trebui să fiu aici" a mai spus fostul președinte american.

Fostul președinte s-a referit la momentul devenit viral în care a ridicat pumnul și a rostit 'luptă' în fața publicului uimit. „O mulțime de oameni spun că este cea mai reprezentativă fotografie pe care au văzut-o vreodată. Au dreptate și eu nu am murit. De obicei trebuie să mori pentru a avea o imagine iconică”, a spus Trump. „Energia care venea de la oamenii de acolo în acel moment, ei doar stăteau acolo; este greu de descris ce am simțit, dar știam că lumea se uita. Știam că istoria va judeca acest lucru și am știut că trebuie să le spun că suntem bine” a adăugat Trump. Am spus, „trebuie să ies, trebuie să ies”, a spus Trump în timpul zborului său spre Milwaukee, potrivit Examiner. „Nu am vrut să fiu purtat afară. Am văzut oameni care erau transportați și nu e bine. Iar eu nu am avut nicio problemă cu mersul pe jos" a mai spus Trump.

Cum s-a ales Trump cu vânătaia la braț

Trump și-a lăudat publicul său, referindu-se la modul în care acesta a reacționat la situație: „În multe locuri, în special la meciurile de fotbal, auzi o singură împușcătură și toată lumea fuge. Aici au fost multe împușcături și ei au rămas. Îi iubesc. Sunt niște oameni atât de grozavi." Trump a vorbit cu Joe Biden după împușcături, spunând că președintele a fost "foarte drăguț".

Vorbind despre atacator, Trump și-a arătat nasul și a spus că lunetiștii l-au ucis pe Crooks „cu o singură împușcătură chiar între ochi." În ciuda controversei cu privire la serviciile secrete care ar fi reacționat cu întârziere, el a lăudat rapiditatea și forța acestora.

El a spus că s-a ales o vânătaie pe braț doar de la un membru al serviciilor secrete care îl ținea la podea. „Asta e doar de la un tip care m-a apucat. Știți cât de puternic trebuie să fii pentru a face asta?''Au făcut o treabă fantastică”, a adăugat el.

Partea bizară a incidentului

Trump a relatat și partea bizară a incidentului, inclusiv un momentul în care spunea că vrea să-și ia pantofii. „Agenții m-au lovit atât de tare încât mi-au căzut pantofii, iar pantofii mei sunt strâmți”, a spus el. Trump, întotdeauna a adăugat că a vrut să încerce să se întoarcă la podium și să continue să vorbească. „Am vrut să continui să vorbesc, dar tocmai am fost împușcat. Este o experiență foarte suprarealistă și nu știi niciodată ce ai de gând să faci până nu se întâmplă așa ceva".

Thomas Matthew Crooks, presupusul asasin în vârstă de 20 de ani care l-a împușcat pe Donald Trump, a deschis focul asupra fostului președinte cu o pușcă de tip AR de pe un acoperiș aflat la 130 de metri de scena mitingului din Butler, Pennsylvania, sâmbătă la ora locală 18.15.

