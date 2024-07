Prima apariție publică a lui Donald Trump după tentativa de asasinat. Gestul pe care l-a făcut | VIDEO

Trump a ajuns, duminică, în Milwaukee, acolo unde urmează să fie nominalizat oficial drept candidatul republican la preşedinţia SUA.

În momentul în care cobora din avionul care l-a adus în Milwaukee, fostul lider de la Casa Albă a ridicat pumnul strâns, semn că totul este în regulă după cele întâmplate în Pennsylvania.

Donald Trump landed in Milwaukee for the RNC convention.pic.twitter.com/41iRGemrYl