Mii de locuitori s-au cazat la hoteluri pe durata penei de curent care a durat câteva zile, în condiţii de temperaturi negative, conform cifrelor furnizate de administraţia locală, consultate şi publicate vineri de agenţia de presă DPA și citate de Agerpres.

Autorităţile au declarat că au fost analizate 3.116 cereri de despăgubire, care de multe ori vizau mai multe persoane, 2.933 dintre acestea fiind onorate. Despăgubirile au fost cuprinse, în medie, între 52 şi 55 de euro de persoană pe noapte.

Alte 129 de cereri au fost respinse, inclusiv cazurile în care şederile nu se încadrau în perioada eligibilă sau nu au avut loc în unităţi de cazare comerciale.

Pana de curent a urmat unui presupus atac prin incendiere comis de extremişti de stânga asupra unui pod pentru cabluri, la data de 3 ianuarie.

Întreruperea de curent, cea mai lungă din istoria postbelică a Berlinului, a afectat aproximativ 100.000 de persoane din 45.000 de gospodării, precum şi peste 2.000 de întreprinderi.

Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită complet la 7 ianuarie.