Sursele au declarat că prezența acestor trupe în regiune îi oferă președintelui Donald Trump opțiuni militare în Iran, inclusiv operațiuni care ar putea viza redeschiderea Strâmtorii Ormuz, preluarea petrolului de pe insula Kharg sau capturarea stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului.

The New York Times a relatat prima dată despre sosirea acestor forțe în regiune, în timp ce Comandamentul Central al SUA a refuzat să comenteze.

Președintele Trump a declarat luni dimineață, pe platforma Truth Social, că administrația sa continuă negocierile cu Iranul și și-a exprimat optimismul că se va ajunge în curând la un acord pentru încheierea războiului, ajuns acum în a cincea săptămână, după ce a fost declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie.

Oficialii iranieni au afirmat însă în mod repetat că nu există negocieri directe și au respins propunerea Casei Albe privind un armistițiu în 15 puncte, catalogând-o drept „excesivă și nerezonabilă”, ceea ce ridică semne de întrebare privind posibilitatea unui acord rapid.

În aceeași postare, Trump a avertizat că, dacă nu se ajunge rapid la un acord și dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă imediat, SUA vor ataca toate „centralele electrice, sondele de petrol și insula Kharg (și posibil toate instalațiile de desalinizare), pe care nu le-am ‘atins’ până acum”.

Peste 3.500 de militari americani, inclusiv nava USS Tripoli cu aproximativ 2.500 de pușcași marini, au ajuns deja în Orientul Mijlociu, au anunțat oficialii sâmbătă, în contextul intensificării atacurilor din războiul cu Iranul. O a doua unitate expediționară de pușcași marini este în drum spre regiune.

De asemenea, SUA ar urma să trimită în zonă și elemente ale Diviziei 82 Aeropurtate, aproximativ 1.500 de militari.