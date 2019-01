Prima reacție a Serenei după ce a eliminat-o pe Simona de la Australian Open

"A fost un meci foarte intens, cu puncte incredibile. Dar iubesc să joc tenis şi iubesc să fiu aici. Pentru asta jucăm tenis, de aia intrăm pe teren. Este o bucurie mare pentru mine.

Am jucat cu liderul mondial, Simona este numărul 1 pentru că merită. Dar ştiam că pot, am reuşit să fac diferenţa.

Sunt o luptătoare, nu mă dau bătută niciodată, nu cedez! Lucrez din greu pentru fiecare punct. E un miracol că sunt aici, fac ceva ce îmi place. Treaba mea este să vin, să joc în faţa voastră şi să încerc să dau totul”, a spus Serena după meci.

"I'm such a fighter. I never give up."

