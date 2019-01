Serena Williams, eliminată la Australian Open după un meci incredibil cu Karolina Pliskova

Getty

Serena Williams, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 16, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5, de Karolina Pliskova din Cehia, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 7, în sferturile de finală al Australian Open.

Pliskova s-a impus după un meci de două ore şi 10 minute şi ajuns pentru prima dată în penultimul act, la Melbourne.

Cu Serena Williams, fucătoarea din Cehia a revenit de la 1-5 în decisiv şi a salvat patru mingi de meci, una la scorul de 2-5 şi alte trei la scorul de 4-5.

În turul anterior, Williams, o eliminase pe Simona Halep, locul I WTA, cu 6-1, 4-6, 6-4.

În semifinale, Pliskova va evolua cu japoneza Naomi Osaka, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4.

"Serena a fost foarte agresivă în setul secund, am fost și puțin deranjată de vânt. Aproape am ajuns la vestiare, dar acum stau în fața voastră ca o învingătoare, deci mă simt tare bine. La 1-5, mintea mea era la vestiar, eu eram aici. Eram pasivă, doborâtă mental, dar mi-am asumat șansele. Ea a tremurat puțin la final, așa că am câștigat. Mă bucur că joc două zile la rând, cu Naomi", a explicat Karolina Pliskova

Osaka a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-1, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 6, calificându-se în semifinalele Australian Open.

Cu această performanţă, prima a ei la Melbourne, Osaka a urcat provizoriu pe locul I WTA, devânsându-le pe Petra Kvitova din Cehia, acum pe locul 2 şi pe Simona Halep, acum pe 3. La rândul ei, Pliskova o poate devansa pe Halep, dacă va câştiga trofeul la AusOpen

Simona Halep va pierde, luni, prima poziţie în clasamentul WTA, după 48 de săptămâni consecutive şi după 64 în total. Cea mai slabă poziţie pe care poate coborî este locul 4.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Petra Kvitova, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 8, şi americanca Danielle Collins, locul 35 WTA.

