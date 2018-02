Premiile Bafta. Actrițele poartă ținute negre pentru susținerea mișcării "Time's Up"

Premiile Bafta, cele mai importante trofee ale cinematografiei britanice, se decernează duminică seară, la Londra.

Marele favorit este filmul "The Shape of Water", nominalizat la 12 categorii. În semn de susținere pentru mișcarea "Time's Up" împotriva discriminării sexuale, actrițele au pășit pe covorul roșu în ținute negre și au fost însoțite de militante pentru drepturile femeilor.

Este pentru prima oară când mişcarea Time's Up are o asemenea prezență la un eveniment important din Europa. Printre vedetele care poartă negru la ceremonia Bafta se numără Margot Robbie şi Allison Janney, nominalizată la un premiu pentru rolul secundar din filmul "I, Tonya", despre patinatoarea Tonya Harding.

”Voi purta negru cu ceva colorat, dar ţinuta va fi predominant neagră. Cred că toată lumea ar trebui să susţină mişcările Time's Up, #MeToo, este foarte important. Sunt mândră că ne susţin şi colegii de peste ocean, pentru că este o problemă globală”, explică actrița Allison Janney.

În plus faţă de acest protest simbolic, Institutul Britanic de Film a luat şi o măsură mai practică. A publicat un set de reguli şi principii pentru combaterea fenomenului hărţuirii şi intimidării în industria filmului şi televiziunii.

”Ideea este să prevenim ca astfel de incidente să existe la locul de muncă, oamenii ar trebui să ştie să se poarte cu respect, să ştie să recunoască faptul că toţi suntem diferiţi, însă dacă au loc derapaje , victimele trebuie să ştie cui să se adreseze”, a explicat Amanda Berry, directoare Instit de Film Britanic.

Cât despre filmele cu şanse la premii, favoritul este The Shape Of Water, regizat de Guillermo del Toro.

Gala BAFTA este prezentată, în premieră, de actriţa Joanna Lumley care îl înlocuieşte pe Stephen Fry, gazdă a ceremoniei de 12 ori.

