Premiile Grammy 2018: Bruno Mars, marele câştigător. Moment anti-Trump la care a participat şi Hillary

Bruno Mars a câştigat nu mai puţin de 6 premii Grammy, printre care şi cel pentru piesa anului.

Starul R&B Bruno Mars a câştigat principalul premiu al celei de-a 60-a ediţii a Premiilor Grammy, duminică seară la New York, refuzându-le rapperilor Kendrick Lamar şi Jay-Z onoarea de a deveni primii artişti hip-hop care să câştige categoria Albumul anului după 14 ani, conform Reuters.

Bruno Mars a câştigat 6 premii Grammy, printre care şi cel pentru piesa anului cu hitul său "That's What I Like", precum şi premiile pentru cea mai bună înregistrare şi cel mai bun album cu piesa şi LP-ul "24K Magic".

Kendrick Lamar, 30 de ani, considerat unul dintre cei mai inovativi artişti rap din generaţia sa, a câştigat 5 premii Grammy, impunându-se la majoritatea categoriilor rezervate muzicii rap cu albumul său "DAMN" şi extrasul pe single de pe acest album, "Humble".

Lamar a reuşit să-l învingă pe veteranul Jay-Z şi albumul său "4:44". Deşi nominalizat la 8 categorii, Jay-Z nu a câştigat niciuna şi a hotărât să nu urce pe scenă pentru a interpreta o piesă în ceremonia de 3 ore desfăşurată la New York.

Solista canadiană Alessia Cara a câştigat duminică, la New York, prestigiosul premiu Grammy la categoria Revelaţia anului, o performanţă deosebită pentru această tânără care a pătruns în lumea muzicii pop filmând videoclipuri în propria sa cameră.

Fiul preşedintelui american Donald Trump a reacţionat pe Twitter faţă de momentul comic în care mai multe staruri ale muzicii dar şi fosta contracandidată la preşedinţie Hillary Clinton au citit fragmente din controversata carte despre primul an la Casa Albă a lui Trump, "Fire and Fury", scrisă de jurnalistul Michael Wolff, conform Reuters.

Rând pe rând, John Legend, Cher, Snoop Dogg şi Cardi B au citit pasaje din cartea lui Michael Wolff în cadrul unei scenete înregistrate în prealabil şi difuzate cu prilejul galei Grammy.

"Nu-mi vine să cred. Chiar aşa îşi trăieşte viaţa?", s-a întrebat Cardi B după ce a citit un pasaj despre pasiunea lui Trump pentru cheeseburgeri.

DJ Khaled a participat şi el la audiţie, dar nu a lecturat suficient de convingător pentru organizatorul momentului, James Corden.

Audiţia surpriză şi cea aleasă câştigătoare de Corden a fost cea a fostei adversare a lui Trump din cursa prezidenţială, democrata Hillary Clinton, care după numai câteva cuvinte lecturate a fost declarată "garantat" drept viitoarea câştigătoare a premiului Grammy la categoria pentru cel mai bun album vorbit - poezie, audiobook, poveşti (Best spoken word album), în 2019.

"Unul dintre motivele pentru care îi place să mănânce la McDonald's: Nimeni nu ştia că vine iar mâncarea era gata făcută şi sigură", a citit Hillary Clinton din cartea lui Michael Wolff.

Fiul preşedintelui, Donald Trump Jr. a reacţionat pe Twitter: "Lectura unor fragmente dintr-o carte plină de #fakenews la Grammy poate părea un extraordinar premiu de consolare pentru pierderea preşedinţiei". Într-un alt mesaj tweet el a adăugat: "Cu cât Hillary apare mai mult la televizor, cu atât americanii înţeleg cât de extraordinar este că îl au pe @realDonaldTrump la Casa Albă".

Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, cunoscută pentru pasiunea ei pentru muzica pop, a postat şi ea pe Twitter un mesaj în care susţine că apariţia lui Hillary Clinton "a distrus gala premiilor Grammy". "Ce ruşine!", a concluzionat ea.