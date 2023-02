De ce este victoria Ucrainei importantă și pentru securitatea globală. Explicația unui senator american

Asta a spus vice-președintele american Kamala Harris la conferința pentru securitate de la Munchen.

Între timp, premierul britanic Rishi Sunak le-a cerut liderilor aliați să-și dubleze sprijinul militar pentru Kiev.

Marea Britanie va fi prima tară care va furniza Ucrainei arme cu rază mare de acțiune, a mai spus șeful Guvernului de la Londra.

În a doua zi a reuniunii pe teme de securitate de la Munchen, lideri și oficiali occidentali au promis să continue sprijinul pentru Ucraina oricât va fi nevoie, în fața agresiunii rusești.

Boris Pistorius, ministrul german al Apărării: „Germania va ajuta Ucraina atâta timp cât va fi necesar, împreună cu aliații noștri europeni și transatlantici. Și o spun cât se poate de clar, Ucraina trebuie să câștige războiul”.

Rishi Sunak, prim-ministrul UK: „Ca să câștige războiul, Ucraina are nevoie de mai multă artilerie, blindate și apărare antiaeriană. Așa că acum este momentul să dublăm sprijinul nostru militar. Iar Marea Britanie va fi prima țară care va furniza Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune”.

Victoria Ucrainei în războiul cu Rusia e importantă și pentru securitatea globală.

Jeanne Shaheen, senator american: „China, Iran, Coreea de Nord, toți adversarii noștri urmăresc ce se întâmplă în Ucraina, urmăresc să vadă dacă Vestul rămâne unit, dacă NATO are susținere, dacă putem ajuta Ucraina în continuare. Și își vor face propriile calcule, în legătură cu ceea ce se va întâmpla în viitor, în funcție de rezultatul acestui război”.

Pentru cei mai mulți lideri europeni, războiul din Ucraina se poate încheia într-un singur fel.

Egils Levits, președintele Letoniei: „Pentru Rusia, asta înseamnă să se întoarcă în spatele granițelor lor. E foarte simplu: să revină la granițele rusești. E foarte simplu. Bineînțeles, ar putea fi anumite explicații dinspre partea rusă, dar, fără ele, nu va exista o pace de durată. Iar o pace de durată se poate baza doar pe justiție”.

O reacție așteptată cu nerăbdare a fost cea a Chinei, reprezentată la Munchen de ministrul de Externe. Beijingul spune că nu acceptă modificările teritoriale în Ucraina, dar că și Rusia ar avea dreptate în legătură cu amenințările la propria securitate.

Wang Yi, ministrul chinez de externe: „Criza din Ucraina nu e ceva ce am vrea să vedem. Suntem foarte îngrijorați de extinderea și de efectele pe termen lung ale acestui război. La fel ca toate părțile implicate, suntem foarte îngrijorați. China nu e implicată în criza din Ucraina, dar nu am stat degeaba și nu am pus gaz pe foc. Suntem de partea păcii și a dialogului”.

Cu toate astea - potrivit unor informații obținute de CNN de la oficiali americani - Beijingul a oferit ajutoare ne-letale Rusiei și încearcă, în ultima vreme, să găsească metode care să permită, pe ascuns, livrarea de armament către Moscova.

Pe de altă parte, vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, a acuzat în mod direct Rusia de crime împotriva umanității, în timpul războiului din Ucraina.

Kamala Harris, vicepreședinta SUA: „Statele Unite au determinat oficial că Rusia a comis crime împotriva umanității. Și le spun tuturor celor care au comis aceste crime, și superiorilor lor care au fost complici: veți fi trași la răspundere! Iar dacă Putin crede că poate aștepta până noi vom renunța se înșală amarnic. Timpul nu este de partea sa”.

Ca de obicei, de la Budapesta, Viktor Orban a venit cu declarații care fac notă discordantă cu poziția susținută de întregul bloc occidental, în legătură cu războiul din Ucraina. "E războiul lor, nu al nostru, un război între două țări slavice", a declarat Orban.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „Trebuie să stăm departe de războiul ruso-ucrainean. Nu a fost ușor până acum și nu va fi nici pe viitor, pentru că facem parte din lumea occidentală, suntem membri NATO și ai Uniunii Europene și acolo, în afara noastră, toată lumea susține războiul sau, cel puțin, se poartă astfel”.

Între timp, pe frontul de est, Kievul a respins atacurile rușilor asupra a peste 20 de așezări din prima linie, potrivit statului major al forțelor armate ucrainene.

Continuă susținut și bombardamentele, mai ales în zona Bahmut, orășelul din est, pe care Putin l-ar vrea ca trofeu, la un an de la începutul invaziei în Ucraina. Dar, potrivit evaluărilor facute de Institutul pentru studiul războiului, este puțin probabil ca Bahmutul să fie cucerit într-o săptămână.

