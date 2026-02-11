Cercetările au arătat că activitatea liliecilor este afectată de lumina albă pe timp de noapte, în timp ce lumina roșie pare să aibă un efect minim, similar cu întunericul.

Orașe europene instalează iluminat roșu prietenos cu liliecii

În Gladsaxe, Danemarca, este în desfășurare un proiect realizat de AFRY Architects care își propune să armonizeze dezvoltarea urbană cu obiectivele de mediu. Lămpi stradale cu LED roșu au fost instalate de-a lungul unui drum principal și al unei piste pentru biciclete pentru a minimiza impactul asupra condițiilor de viață ale liliecilor dintr-o colonie aflată în apropiere, scrie euronews.com.

Treizeci de stâlpi de iluminat, fiecare cu o înălțime de un metru, de-a lungul drumului emit acum o lumină roșie. Stâlpii sunt amplasați la distanțe suficient de mari pentru a permite speciilor sensibile la lumină să traverseze zona fără a fi expuse ca potențiale prăzi, permițând în același timp vehiculelor și bicicliștilor să circule în siguranță.

Lumină roșie pe străzile din mai multe orașe

Proiecte similare au fost lansate în mai multe țări europene. În 2018, localitatea olandeză Zuidhoek-Nieuwkoop a devenit prima din lume care a instalat iluminat roșu prietenos cu fauna.

Marea Britanie a creat prima astfel de stradă în 2019, cu 60 de metri de iluminat roșu de-a lungul autostrăzii A4440, lângă rezervația naturală Warndon Woodlands, în apropiere de Worcester.

În 2017, cercetătorii au reușit pentru prima dată să măsoare efectele luminii asupra diferitelor specii de lilieci. Echipa de la Institutul Olandez de Ecologie a constatat că diferitele spectre de lumină au efecte variate asupra activității liliecilor care zboară lent și evită lumina, în habitatul lor de hrănire.

Experimentul a fost desfășurat pe parcursul a cinci ani, în opt situri de studiu situate la marginea pădurilor, în zone întunecate din Olanda.

„Am constatat că acești lilieci sunt la fel de activi în lumina roșie ca și în întuneric”, a declarat cercetătorul principal Kamiel Spoelstra într-un comunicat de presă la acea vreme. „Lumina albă și cea verde, în schimb, reduc semnificativ nivelul de activitate al liliecilor.”

Lumina artificială albă poate provoca perturbări semnificative pentru specii precum liliacul lui Natterer sau liliacul brun cu urechi lungi, care se pot simți vulnerabile în fața prădătorilor vizuali, cum ar fi bufnițele.

Lămpile cu LED reduc, de asemenea, consumul de energie și necesită mai puțină întreținere.