Mărturia unei românce surprinse de cutremurul devastator din Taiwan. „Mi s-a părut că dansează camera cu mine”

Martoră la dezastrul care a lovit această țară insulară din Asia a fost și o româncă pe nume Dana Mladin, producător de televiziune în România.

Dana Mladin a povestit în exclusivitate pentru Știrile PRO TV spaima prin care a trecut atunci când a simțit că pământul îi fuge de sub picioare.

Unde te aflai când a venit cutremurul?

„În pat. Dormeam liniștită. A fost oribil. M-am trezit instant. Se mișcau toate. Scârțâiau toate, adică mobilierul scârțâia tot și se bălăngănea camera cu mine. A durat foarte mult, ceea ce pe mine m-a înspăimântat. Nu se mai termina. Așteptam să se termine și nu se mai termina.

Eu am ieșit foarte repede din hotel. Am ieșit din stradă și vreau să spun că oamenii plecau la serviciu. Lângă hotel sunt niște terenuri de sport și erau niște femei care alergau, alții își deschideau magazinele. Până ne-am dezmeticit a fost și replică. Am prins replica în cameră”.

Ai putea să compari această senzație cu ceva?

„Da. Cu un dans. Efectiv mi s-a părut că a dansat camera cu mine. Adică nu știu. Eu încercam să îmi dau curaj. Încercam să mă liniștesc singură.

Primul impuls a fost să caut grinda. Am bătut într-un perete și mi s-a părut că sună a gol, deci nu-i bine. Când am prins curaj m-am dus la ușă și am am vrut să văd ce se întâmplă pe hol și nu era nimeni. Nu ieșise nimeni din cameră”.

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 a lovit Taiwanul, miercuri dimineaţă, provocând moartea a cel puțin nouă persoane. Peste 100 de clădiri au fost avariate și peste 700 de persoane au fost rănite.

Acesta este cel mai puternic seism care a lovit în ultimii 25 de ani statul Taiwan.

