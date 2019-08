Cutremur puternic în Chile. Președintele Pinera: „Pământul vrea şi el să ne aplaude”

Epicentrul seismului a fost localizat la 47 de kilometri vest de staţiunea estivală Pichilemu din regiunea O'Higgins, aflată pe ţărmul Oceanului Pacific, potrivit Agenției guvernamentale pentru situaţii de urgenţă ONEMI, citate de DPA, informează Agerpres.

Nu au fost raportate persoane accidentate şi pagube materiale. Potrivit ONEMI, nu a fost emisă o alertă de tsunami.

Pământul a început să se cutremure în oraşul Teno exact în momentul în care preşedintele Pinera rostea un discurs în faţa sediului unei companii specializate în exportul de fructe, au precizat cotidianul La Tercera şi alte instituţii mass-media.

„Păstraţi-vă calmul, domnule preşedinte!", i-a spus unul dintre organizatori preşedintelui Pinera. Acesta din urmă i-a răspuns astfel: „Sunt mai calm decât voi, oameni buni!".

A strong 6.5 #earthquake #Terremoto #Temblor #Sismo near Santa Cruz #Chile right now ???? pic.twitter.com/VwQ6aArLZM