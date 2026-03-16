„Reuniunea Națională”, partidul condus de Marine Le Pen, și-a păstrat cel mai important oraș pe care îl administrează - Perpignan.

În Paris, în schimb, candidatul socialist Emmanuel Grégoire a triumfat în fața lui Rachida Dati, fosta ministră și figură a dreptei.

În Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța, primarul în exercițiu de stânga a fost aproape la egalitate cu rivalul său din extrema dreaptă.

Rezultatele sunt privite ca un barometru înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Prezența la vot a fost sub 60 la sută.

Negocierile între partidele și alianțele locale se concentrează acum pe al doilea tur de scrutin, care va avea loc duminică, zi în care se va decide cine va controla marile orașe din țară.