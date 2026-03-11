Interdicţia, impusă anul trecut şi iniţial legată de moartea unui adolescent într-un caz de hărţuire online, a dus la interzicerea platformei de videouri scurte TikTok, deţinută de chinezi, pentru toţi utilizatorii din ţară. La momentul respectiv, TikTok a declarat că această dispută nu a avut originea pe platformă. Interdicţia a expirat pe 5 februarie 2026, iar guvernul a invocat noile "mecanisme de siguranţă" implementate de TikTok.

În decizia sa de miercuri, Curtea Constituţională a explicat că guvernul nu a examinat suficient repercusiunile implementării unei interdicţii şi nu a "dovedit în mod convingător că o blocare generală a platformei constituie singurul mijloc eficient şi necesar pentru atingerea obiectivului urmărit".

De asemenea, instanţa a stabilit că interdicţia a încălcat libertatea presei şi libertatea de exprimare.

Hotărârea a fost emisă ca răspuns la o moţiune depusă de Asociaţia Jurnaliştilor din Albania (AGSH) şi Reţeaua Balcanică de Reportaj Investigativ (BIRN) în martie anul trecut.

Partidele de opoziţie au acuzat guvernul că încearcă să le reducă la tăcere prin interzicerea platformei cu câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare de anul trecut, lucru pe care executivul îl neagă.