Cum arăta barul din Crans-Montana înainte de tragedia din noaptea de Revelion. „Constellation”, scena unei tragedii cumplite

Speriați și îngrijorați sunt și românii care locuiesc în zona stațiunii Crans-Montana ori au ajuns acolo în vacanță. Peste 2.200 de români au permise de ședere, dar numărul lor este mai mare, pentru că nu sunt incluși și cei cu dublă cetățenie.

Crans-Montana este o stațiune de schii de renume mondial și una dintre cele mai scumpe din Elveția, cu o suprafață de 60 km pătrați. E situată în Alpii elvețieni, în cantonul Valais, la 1.500 m altitudine. Și e renumită pentru pârtiile lungi de 140 de km de piste, priveliștile spectaculoase și apres-ski-urile celebre. Aproape 3 milioane de turiști ajung aici anual, cei mai mulți sunt din Elveția, Franța și Italia.

„Constellation”, barul în care s-a produs tragedia este situat în inima stațiunii Crans-Montana pe una din străzile principale.

E o clădire cu mai multe etaje, iar parterul e din piatră. Găzduiește un bar și este cunoscut pentru petreceri, de aceea este frecventat în special de tineri.

Vin și turiști din alte țări inclusiv pentru meciuri și alte evenimente sportive, fiind și multe ecrane pentru sport. Avea o capacitate de 300 de persoane plus spațiul de pe terasă. În seara de Revelion este posibil să fi fost atinsă capacitatea maximă.

Se vede și în imagini că interiorul avea foarte multe elemente de lemn, de asemenea putem observa în poze și un sistem de ventilație extins și zone pentru fumat.

În imagini care sunt din anul 2015, anul în care s-a deschis barul, se vede că în zona barului tavanul avea panouri fonoabsorbante din spumă, adică un tavan acustic din burete antifon. Folosite în spațiile de club, bar, apres ski unde se reduce ecoul și zgomotul. Multe ard foarte repede, și nu toate sunt ignifuge. În urma anchetei se va stabili dacă erau tratate și certificate.

La ora 1 și 30 de minute. Martorii spun că totul ar fi pornit de la un chelner care se afla pe umerii altei persoane și agita o sticlă de șampanie cu artificii. Scânteile ar fi atins tavanul de lemn vopsit, deci ar fi fost mai multe elemente inflamabile și în doar câteva secunde a început să ardă, iar ce a urmat a fost iadul pe pământ. Cei care au reușit să se salveze, spun că tinerii care dansau în acel loc și aveau pahare în mâini încercau să arunce băutura din pahar spre tavan să stingă flăcările.

Și acum ne întrebăm, ce a îngreunat ieșirea? Barul era într-o clădire semi-subsol, cu o înălțime relativ mică. Acolo ar fi izbucnit incendiul, iar din această zonă se poate ieși pe o singură scară îngustă. Acum ancheta trebuie să stabilească dacă structura localului și accesul la ieșiri au îngreunat evacuarea.

