Declarația a fost făcută duminică de viceministrul cubanez de externe Carlos Fernandez de Cossio, potrivit AFP.

'Armata noastră este mereu pregătită', a spus oficialul cubanez într-un interviu acordat postului american NBC.

'De fapt, ea se pregătește zilele acestea pentru posibilitatea unei agresiuni militare. Privind la ceea ce se întâmplă în lume, am fi naivi să nu o facem', a explicat el.

'Totuși, sperăm că nu se va întâmpla. Nu vedem de ce s-ar întâmpla, cum s-ar putea justifica?', a continuat diplomatul cubanez.

'Cuba nu dorește un conflict cu SUA. Avem nevoia și dreptul de a ne proteja. Dar suntem pregătiți să ne așezăm la masă pentru a discuta', a asigurat Carlos Fernandez de Cossio.

Washingtonul, care s-a opus regimului comunist cubanez de când acesta a preluat puterea în anul 1959, și-a intensificat în ianuarie presiunea economică prin blocarea completă a aprovizionării cu combustibil a insulei cubaneze, după ce un comando american l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, care furniza petrol Cubei.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că el 'crede' că 'va avea onoarea de a prelua Cuba', dar a vorbit de asemenea despre 'eliberarea' acestei țări, fără a dezvolta subiectul.

El afirmase în urmă cu două săptămâni că guvernul cubanez 'va cădea foarte curând' și a descris o viitoare intrare a Cubei sub influența SUA drept 'cireașa de pe tort' după operațiunea prin care și-a atins acest scop în Venezuela, dar a dat de înțeles că actualul război împotriva Iranului a lăsat deocamdată Cuba într-un plan secundar al preocupărilor Washingtonului.

Presa americană a relatat anterior despre contacte între secretarul de stat american Marco Rubio și Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului președinte cubanez Raul Castro. Aceste relatări descriu mai degrabă contacte decât negocieri și menționează presupuse discuții despre posibile reforme economice graduale în Cuba și o retragere treptată a sancțiunilor impuse de SUA acestei țări încă de pe vremea Războiului Rece.