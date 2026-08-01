Indisolubil legat de personajul Tony Manero, acest costum din trei piese, cu sacou cu nasturi și pantaloni evazați, apare în scenele emblematice ale filmului cult al lui John Badham, în special în timpul concursurilor de dans pe coloana sonoră semnată de Bee Gees, precum și pe cele mai cunoscute afișe și imagini promoționale ale operei. Acesta poartă o inscripție scrisă de mână chiar de actor și a aparținut, ulterior, criticului de film american Gene Siskel, potrivit News.ro.

Costumul este piesa de rezistență a licitației

Costumul este piesa de rezistență a licitației de vară (Summer Entertainment Memorabilia Live Auction), organizată de această casă de licitații specializată în suveniruri din lumea cinematografiei și a televiziunii.

Peste 1.700 de loturi provenite din filme și seriale, de la accesorii de filmare la obiecte autografate, vor fi scoase la licitație, printre care un fosil de chihlimbar din „Jurassic Park”, precum și o colecție de obiecte autografate de diverse personalități ale cinematografiei.

Suvenirurile din „Febra de sâmbătă seara”, la mare căutare

Nu este prima dată când suvenirurile legate de filmul „Febra de sâmbătă seara” trezesc interesul colecționarilor. Emblematica pistă de dans din film, alcătuită din 288 de becuri, a fost deja scoasă la licitație de mai multe ori în trecut.