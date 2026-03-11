Sursa postului TV susține că aceste sfaturi ajută armata Republicii Islamice să lanseze atacuri asupra țărilor din Golful Persic și a instalațiilor militare americane din Orientul Mijlociu.

După cum notează CNN, dronele Shahed, dezvoltate de Teheran, dar produse în masă de Moscova, au un succes surprinzător în penetrarea apărării aeriene a țărilor din Golful Persic.

„Ceea ce anterior era considerat un sprijin general devine acum din ce în ce mai alarmant, deoarece include strategii de atac cu drone pe care Rusia le-a folosit în Ucraina”, a declarat o sursă anonimă a canalului.

Presa americană a relatat anterior că Rusia furniza Iranului informații pentru a lansa atacuri împotriva unor ținte militare americane în Orientul Mijlociu.

Moscova neagă acest lucru.

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina și-a trimis experții în Orientul Mijlociu pentru a ajuta țările din regiune să se apere împotriva dronelor iraniene.