Cine este jurnalistul care a deschis o șampanie în direct pentru a se bucura că a murit Regina Elisabeta a II-a

În Argentina, prezentatorul TV Santiago Cúneo a deschis în direct o sticlă de șampanie chiar în timp ce anunța moartea monarhului britanic.

Potrivit Newsweek, în timpul emisiunii, care era LIVE, jurnalistul argentinian a apărut înconjurat de baloane albe și albastre – culorile drapelului Argentinei – destopând o sticlă de șampanie și mâncând sandvișuri în timp ce un mesaj afișat pe ecran spunea: ”Bătrâna pungă de c*** a murit”.

Astfel, în timp ce politicienii și liderii din întreaga lume transmiteau condoleanțe familiei regale britanice, iar jurnaliștii din întreaga lume aduceau un omagiu monarhului, Cúneo a dat vestea morții reginei Elisabeta a II-a folosind cuvinte vulgare: ”Bătrâna c*** a murit. Bine a făcut. Aplauze puternice pentru Satana care a luat-o, în sfârșit."

Anunțul controversat al jurnalistului argentinian a devenit rapid viral în Argentina, hashtag-ul #Cuneoalmediodia ajungând în trend pe Twitter.

Unii utilizatori de pe Twitter au spus că Cúneo este „cel mai rece argentinian”, pentru că a avut șampanie pregătită în frigider pentru un astfel de anunț.

„Cine ar fi crezut că într-adevăr are o șampanie pregătită în frigider, un adevărat patriot”, a glumit un utilizator de Twitter. „Cúneo reprezintă argentinianul mediu de astăzi”, a scris altul.

„Dacă există pub-uri irlandeze în Argentina, sărbătoarea acolo va fi intensă”, a glumit altul pe Twitter.

În Irlanda, hashtag-ul #HereWeGo a început să fie popular pe Twitter după moartea monarhului.

Mulți din Argentina au criticat gestul lipsit de bun simț al lui Cúneo și i-au criticat pe cei care l-au susținut.

"Sunt argentinian și acest tip nu mă reprezintă. Ne pare rău pentru această pierdere", a scris un utilizator pe Twitter.

I am Argentinian and this guy doesn't represent me. We are sorry for this loss