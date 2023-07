Cine a fost Sinead O'Connor. Imagini din tinerețea celebrei cântărețe | GALERIE FOTO

O'Connor, care a avut un palmares de zece albume, iar Nothing Compares 2 U a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial în Billboard Music Awards în 1990, a primit, anterior, în acest an premiul inaugural pentru album clasic irlandez - Classic Irish Album - în cadrul galei RTE Choice Music Awards.

Sinead O'Connor s-a născut la 8 decembrie 1966, în Irlanda. Copilăria ei a fost marcată de divorţul părinţilor, iar apoi de moartea mamei într-un accident. La vârsta de 15 ani, a fost remarcată de Paul Byrne, bateristul trupei irlandeze In Tua Nua, colaboratori ai trupei U2.

După ce a scris, în colaborare cu membrii trupei, single-ul „Take My Hand”, Sinead O'Connor a părăsit şcoala pentru a se dedica unei cariere muzicale. Ulterior, a studiat canto şi pianul la Dublin College of Music, potrivit site-ului bestmusic.ro.

În 1985 a semnat un contract cu Ensign Records şi s-a mutat la Londra. În anul următor, şi-a făcut debutul pe soundtrack-ul filmului „The Captive”, împreună cu chitaristul The Edge de la U2. A produs primul album, intitulat „The Lion and the Cobra”, acesta fiind desemnat drept unul dintre cele mai reuşite albume de debut ale anului 1987. Hiturile „Mandinka” şi „Troy” au fost îndelug difuzate de posturile radio de muzică alternativă.

Chiar de la începutul carierei, Sinead O'Connor a fost o figură controversată. Şi-a compromis multe relaţii în industria muzicală, după o dispută cu cei de la U2, a căror muzică o cataloga „bombastică”.

În 1990 a lansat albumul „I Do Not Want What I Haven't Got”. Propulsat de single-ul „Nothing Compares 2 U” preluat de la Prince, albumul a impus-o drept un star cu drepturi depline. A urmat o perioadă în care a refuzat să apară la emisiunea „Saturday Night Live” a canalului NBC şi şi-a retras numele din competiţia pentru Grammy Awards, deşi primise patru nominalizări - Best Album, Best Song, Best Female Vocalist, Best Alternative Album. Videoclipul piesei „Nothing Compares 2 U” a câştigat MTV Award pentru Videoclipul Anului, iar O'Connor a fost desemnată Artist of the Year în 1991 de publicaţia Rolling Stone.

A lansat „Am I Not Your Girl?” în 1992. După doi ani de pauză, timp în care se alătura turneului lui Peter Gabriel, în 1994 Sinead O'Connor a revenit la genul pop cu LP-ul „Universal Mother”.

În 1997 a lansat LP-ul „Gospel Oak” şi „So far... the best of Sinéad O'Connor”, iar la jumătatea anului 2000 a apărut albumul „Faith and Courage”. Doi ani mai târziu a fost lansat albumul „Sean-Nós Nua”, aclamat îndelung pentru reîntoarcerea la tradiţia folk irlandeză, mai notează site-ul bestmusic.ro.

În 2003, a apărut dublul-disc „She Who Dwells...” catalogat drept „cântecul de lebădă” al artistei. A urmat o serie de colaborări în 2005, după care a lansat pe piaţă „Throw Down Your Arms”, o colecţie de clasic-reggae care a ajuns numărul 4 în Billboard's Top Reggae Albums chart. S-a reîntors în studio anul următor pentru „Theology”, apărut în 2007.

După o perioadă lungă a înregistrat albumul „How About I Be Me (And You Be You)?” lansat în 2012. Următorul material înregistrat a fost „I'm Not Bossy, I'm the Boss” (2014).

În iunie 2021, Sinead O'Connor a anunţat că renunţă la turnee şi că se retrage din industria muzicală, confirmând, totodată, că albumul de studio, „No Veteran Dies Alone”, este ultimul, conform site-ului contactmusic.com. Artista a scris, în câteva mesaje publicate pe reţeaua Twitter, că renunţă la industria muzicală deoarece se simte „obosită”.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 26-07-2023 21:51