Sinead O'Connor, dusă de urgență la spital după ce a amenințat că se va sinucide: „Am decis să-mi urmez fiul”

Getty

Sinead O'Connor a postat joi, în ziua înmormântării fiului ei, Shane, un mesaj îngrijorător pe Twitter, în care amenința că își va lua viața, potrivit Irish Central.

Sinead O'Connor, al cărei fiu de 17 ani Shane O'Connor s-a sinucis săptămâna trecută, a postat câteva mesaje dramatice Twitter, în ziua înmormântării fiului ei. Artista a spus că va încerca să se sinucidă, pentru a putea fi din nou împreună cu fiul ei.

"Am decis să-mi urmez fiul", a scris O'Connor joi. "Nu are rost să trăiesc fără el. Tot ceea ce ating, se strică. Am rămas doar pentru el. Iar acum el a plecat. Mi-am distrus familia. Copiii mei nu vor să mă cunoască. Sunt o persoană de r***t. Și voi toți credeți că sunt drăguță doar pentru că știu să cânt. Dar nu sunt."

I’ve decided to follow my son. There is no point living without him. Everything I touch, I ruin. I only stayed for him. And now he’s gone. I’ve destroyed my family. My kids don’t want to know me. I am a shit person. And you all only think I’m nice because I can sing. I’m not. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022

Shane, fiul de 17 ani al lui O'Connor, a fost găsit mort pe 7 ianuarie, după ce ar fi scăpat de sub supravegherea pentru ”tentativă de sinucidere”, în timp ce se afla în spital. Inițial, Sinead a dat vina pe Tusla, agenția irlandeză pentru copii și familie, precum și pe Executivul Serviciilor de Sănătate din Irlanda, dar ulterior și-a cerut scuze și a spus că sunt "oameni".

Cu toate acestea, artista a spus că "noi (n.r. - Irlanda) suntem o țară din lumea a treia. Avem 12 paturi în îngrijire specială pentru adolescenți sinucigași".

Înmormântarea fiului ei, care era hindus, a avut loc joi. Doar ea și tatăl lui Shane, muzicianul irlandez Donal Lunny, au fost prezenți, conform dorinței fiului ei.

Joi, în mesajul său dureros de pe Twitter, ea a continuat: „Sunt un r***t. Nu merit să trăiesc și tuturor celor care mă cunosc le va fi mai bine fără mine. Îmi pare rău pentru tot răul pe care l-am cauzat".

I’m a piece of shit. I don’t deserve to live and everyone who knows me will be better off without me. I am sorry for all the harm I caused. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022

„Sunt singură în ultimele trei zile. Pentru că sunt un r***t. Și, pe bună dreptate, nimeni nu vrea să mă cunoască. L-am supărat pe tatăl lui Shane pentru că am scris pe Twitter despre înmormântare. Sunt o idioată. Îmi pare rău, Donal. Mă simt singură. Twitter este pentru oamenii singuri. Monștrii ca mine se simt teribil de singuri."

I’m on my own the last three days. Because I’m Shit. And rightly, no one wants to know me. I’ve upset Shane’s dad because I tweeted the funeral. I’m such a twat. I’m sorry Donal. I’m lonely. Twitter is for lonely people. Monsters like me gET terribly lonely. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022

„Nu e vina nimănui în afară de a mea. Moartea lui Shane nu e vina nimănui în afară de a mea. Nu vreau să fiu într-o lume fără Shane al meu și fără ceilalți copii ai mei. Nu merit să trăiesc. Asta e vina mea. A nimănui altcuiva."

This is no ones fault but mine. Shane’s death is no ones fault but mine. Mine is no ones fault but mine. I don’t want to be in a world without my Shane and without my other kids. I don’t deserve to live. That’s my fault. No one else’s. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022

„Am fost o ratată din ziua în care m-am născut. Nu e vina părinților mei, a familiei mele sau a copiilor mei. Este vina mea. Dumnezeu m-a făcut să greșesc. Așa că mă trimit înapoi și găsesc... Singura persoană de pe acest pământ care m-a iubit cu adevărat."

I was a fuck up from the day I was born. It’s not my parents fault or my family or childrens fault. It’s mine. God made me wrong. So I’m sending myself back and I’m finding the. Only person on this earth who ever truly loved me. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022

La aproximativ o jumătate de oră după ce a postat mesajele îngrijorătoare, O'Connor a spus: „Îmi pare rău. Nu ar fi trebuit să spun asta. Sunt cu polițiștii acum în drum spre spital. Îmi pare rău că i-am supărat pe toți. Sunt pierdută fără copilul meu și mă urăsc. Spitalul mă va ajuta o vreme. Dar mă duc să-l găsesc pe Shane. Asta e doar o amânare."