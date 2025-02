Kyiv Post: Statele Unite ar fi oprit vânzările de arme către Ucraina

SUA ar fi întrerupt vânzările și livrările de arme către Ucraina, a afirmat joi un deputat ucrainean. Deputatul Roman Kostenko, secretar al Comisiei pentru securitate națională, apărare și informații din Rada Supremă, a declarat că unele companii implicate în vânzările și livrările de arme către Ucraina așteaptă decizii politice, însă motivul exact al suspendării este neclar, notează Kyiv Post.

„Potrivit informațiilor mele, livrările de arme care urmau să fie vândute s-au oprit. Acele companii care ar fi trebuit să transfere aceste arme aici așteaptă acum, deoarece nu există nicio decizie”, a declarat Kostenko într-un interviu.

Kostenko a adăugat că părțile implicate încearcă să rezolve problema, eventual cu plăți suplimentare. „Și toată lumea așteaptă să vadă dacă aceasta va fi o soluție pentru a livra armele aici”, a adăugat Kostenko.

Trebuie subliniat că Kyiv Post nu poate verifica afirmațiile lui Kostenko prin intermediul altor surse la momentul publicării.

The US has stopped arms sales to Ukraine — Roman Kostenko, head of the Ukrainian Parliament’s defense committee pic.twitter.com/BG7LMmE1SH