A murit Sinead O'Connor. Cântăreața celebră pentru melodia „Nothing Compares 2 U” avea 56 de ani

Cântăreaţa irlandeză a devenit celebră în întreaga lume în 1990, datorită coverului său sfâşietor al piesei „Nothing Compares 2 U” a lui Prince, scrie Daily Mail, citată de News.ro.

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în aceste momente foarte dificile”, se arată într-o declarație transmisă de familia artistei, scrie BBC.

O'Connor, care a avut un palmares de zece albume, iar Nothing Compares 2 U a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial în Billboard Music Awards în 1990, a primit mai devreme în acest an premiul inaugural pentru album clasic irlandez - Classic Irish Album - în cadrul RTE Choice Music Awards, scrie Agerpres.

Mamă a patru copii, Sinead O'Connor a trecut în urmă cu un an şi jumătate prin decesul fiului ei Shane, în vârstă de 17 ani, care s-a sinucis în ianuarie 2022, după ce a fugit din clinica unde era sub supraveghere pentru tentative de suicid.

Muziciana, care şi-a schimbat numele în Shuhada' Sadaqat în 2018, când s-a convertit la islam, a spus la acea vreme că băiatul era „lumina vieţii ei”.

În ultimul ei Tweet, O'Connor a postat o fotografie cu Shane şi a spus: „De atunci trăiesc ca o creatură nocturnă, ca un strigoi. El a fost dragostea vieţii mele, lumina sufletului meu. Eram un singur suflet în două jumătăţi. A fost singura persoană care m-a iubit necondiţionat. Sunt pierdută fără el”.

