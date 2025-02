Extaz după calificarea istorică a FCSB în optimile Europa League. Răzvan Lucescu: „Au fost mult mai bine pregătiți decât noi”

„Am făcut totul bine din primul minut, şi defensiv, dar şi ofensiv. Am fost în control tot meciul. Au fost minunaţi jucătorii. Am controlat toată partida, de la început până la sfârşit. Sunt mândru de toţi jucătorii mei. Acum mulţi ani s-a realizat ceva similar. Am făcut istorie! A fost o atmosferă extraordinară. Ce au făcut băieţii în seara asta a fost minunat!”, a spus Charalambous.

„Vlad Chiricheş nu a fost prima dată când joacă aşa bine. Este un exemplu pentru tinerii de la FCSB. Este un lider în vestiar. La cum se antrenează, va mai juca mulţi ani de acum încolo. La ce rezultate au făcut băieţii în acest sezon... Europa League a fost anul ăsta ca Champions League, ca nivel. Nu pot descrie ce au realizat aceşti băieţi. Este extraordinar! Băieţii ăştia lucrează zi de zi, se antrenează şi au făcut istorie pentru acest club. Rămâne să ne bucurăm şi să pregătim meciul cu Dinamo”, a adăugat el.

Reacția lui Răzvan Lucrescu după ce a pierdut în fața FCSB

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic, a recunoscut că FCSB a fost mai bună în play-off-ul Ligii Europa, iar calificarea bucureştenilor în optimi este meritată.

„Nu sunt multe concluzii, ci una simplă: FCSB a meritat calificarea! Noi nu ne-am ridicat la nivelul de personalitate pe care jucătorii de la FCSB l-au arătat. Ei au fost mult mai bine pregătiţi decât noi. Pentru că în fotbal se întâmplă asta. Poate ne-a afectat rezultatul de la Salonic, poate că ei au întors rezultatul după ce noi am condus şi am rămas în zece. Probabil am venit aici nefiind foarte convinşi de calificare. Sunt două meciuri si există momente care decid ce se întâmplă, decid un rezultat. Toate au mers în favoarea FCSB, dar ei au meritat calificarea.

Mie, personal, mi-a plăcut ce am văzut, agresivitatea, determinarea lor. În fotbal ca să câştigi trebuie să câştigi dueluri. Iar ei au câştigat foarte multe dueluri. Au avut încredere, spre deosebire de noi, care am venit cu capetele plecate”, a declarat Răzvan Lucescu.

