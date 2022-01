Sinead O'Connor: ”Dumnezeu să ierte statul irlandez, pentru că eu nu voi face niciodată asta”

The Guardian/Twitter

Sinéad O'Connor a criticat autoritățile irlandeze, după moartea fiului ei în vârstă de 17 ani, Shane, despre care spune că a părăsit spitalul în timp ce ”era supravegheat pentru tentativă de sinucidere”.

Cântăreața a anunțat sâmbătă vestea morții lui Shane pe rețelele de socializare: „Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, lumina vieții mele, a decis să pună capăt luptei sale pământești astăzi, și acum este cu Dumnezeu.”

„Să se odihnească în pace și nimeni să nu-i urmeze exemplul. Copilul meu. Te iubesc atat de mult. Te rog să fii în pace.”

Shane O'Connor fusese dat dispărut cu două zile înainte de moartea sa, iar Garda Síochána a lansat un apel pentru a-l găsi. El a dispărut din Newbridge, County Kildare, și a fost văzut, ultima dată, vineri dimineață în zona Tallaght din Dublin. Ofițerii au spus atunci că sunt îngrijorați pentru starea lui.

O'Connor a pretins anterior că Shane era supravegheat pentru ”tentativă de sinucidere”.

Într-o serie de mesaje postate pe Twitter, după confirmarea morții sale de către poliție, potrivit The Guardian, artista irlandeză a condamnat autoritățile Irlandei, inclusiv serviciul de sănătate irlandez HSE și agenția pentru protecția copilului și familiei, Tusla, pentru „refuzul lor de a-și asuma responsabilitatea”.

”La 26 de ore după ce fiul meu a murit în așa-numita îngrijire a statului irlandez, reprezentat de Tusla, încă nu am fost contactată de Tusla sau reprezentanții lor. Am fost informată de Gardai despre moartea fiului meu, după care am vorbit cu GAL. Să nu fiu contactată de Tusla este inacceptabil.”

Ea a anunțat mai târziu pe Twitter că a „identificat oficial rămășițele fiului meu”, adăugând: ”Fie ca Dumnezeu să ierte statul irlandez, pentru că eu nu voi face niciodată asta”.

Într-un alt mesaj pe Twitter, ea a spus: „Acum, Tusla vrea să discute cu mine pentru ”un comunicat de presă”, fără îndoială, dorește să mă alătur eforturilor lor de a face ca această moarte a copilului meu să pară că nu a fost de mâna statului irlandez.”

Un purtător de cuvânt al HSE (agenție guvernamentală britanică pentru sănătate și siguranță, n. red.) a spus: ”HSE nu poate comenta cazurile individuale în care acest lucru ar putea dezvălui informații în legătură cu persoane identificabile, încălcând cerința etică a noastră de a ne respecta datoria de confidențialitate”.

Shane a fost unul dintre cei patru copii ai lui O'Connor, alături de Jake Reynolds, Roisin Waters și Yeshua Francis Neil Bonadio.

Cântăreața a primit mii de mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare, inclusiv de la persoane publice și alte mame care au trecut prin încercări similare.

Cântărețul din Pogues, Shane MacGowan, a postat pe Twitter : ”Sinead, ai fost mereu acolo pentru mine și pentru atât de mulți oameni, ai fost o mângâiere și un suflet, care s-a temut să simtă durerea suferinței.”

„Întotdeauna ai încercat să vindeci și să ajuți. Mă rog să fii mângâiată și să găsești putere, vindecare și pace în propria ta durere și pierdere.

„Era un băiat frumos și l-am iubit. Mă rog ca el să fie în pace și, de asemenea, să rămână conectat cu tine.”